«Металлург» не удержал победу над конкурентом в борьбе за медали на его поле

Липчане выигрывали - 2:0 еще за четверть часа до конца матча.

Липецкий «Металлург» сегодня на выезде в Красногорске сыграл вничью с «Зорким» - 2:2.

В обычной ситуации «красно-черные» могли бы похвалить себя за результат: ничья с конкурентом в борьбе за медали на его поле почетна. Но…. Наша команда покидала поле, низко опустив головы, ведь команда Сергея Машнина наиграла на победу и всего за 15 минут до финального свистка вела – 2:0. Но «Зоркий» не без доли везения смог сравнять счет.

Главная «звезда» противостояния – главный тренер гостей Сергей Юран наблюдал за игрой с трибуны, отбывая вторую игру трехматчевой дисквалификации, наложенной на него за оскорбление арбитра в первом официальном матче-2019 с саратовским «Соколом». Сложно сказать, как это обстоятельство (нередкое для «Зоркого») повлияло на футболистов хозяев, но до перерыва «Металлург» не только владел преимуществом, но и сумел «конвертировать» его в забитый мяч. На 45-й минуте как всегда настырный Овчинников пытался прострелить вдоль чужих ворот, и защитник «Зоркого» случайно срезал мяч в сетку – 1:0.

После перерыва отличился лучший бомбардир нашей команды и группы «Центр» Николай Иванников. Лидер атак «Металлурга» сам начал атаку, затем защитник Владислав Щадрин поддержал ее, когда мяч, казалось, был уже потерян. Последовал пас на Александра Харина и умнейший липецкий полузащитник в одно касание выкатил мяч на примчавшегося с середины поля Иванникова – удар в дальний угол, и счет уже – 2:0. Для Николая этот гол стал 12-м с начала сезона.

Казалось бы все – победа в кармане. Но не зря итальянские тренеры говорят, что счет – 2:0 является самым опасным в футболе. Команда, имеющие такое преимущество, часто начинают терять концентрацию, полагая, что победа уже в кармане.

Она и была в кармане у «Металлурга». Даже когда на 75-й минуте «Зоркий» заработал штрафной, и Виталий Запрудских закрутил мяч в верхний угол – 2:1, не верилось, что «сталевары» потеряют очки. Но уже в компенсированное время после заброса наудачу в нашу штрафную, игрок хозяев выиграл верховую борьбу у нашего капитана Евгения Фролова и скинул мяч воспитаннику тамбовского футбола Сергею Архипову. Последовал удар в дальний угол – Скрипник почти дотянулся до мяча, но тот предательски заполз в сетку – 2:2.

Добавим, что в короткой истории противостояния двух команд, все матчи в Красногорске заканчиваются – 2:2. С этим счетом мы сыграли в Подмосковье и в прошлом сезоне…

Конечно, обидно, но с точки зрения турнирной стратегии ничего не произошло: «Металлург» сохранил 3-е место, а отставание «Зоркого» осталось прежним – 7 очков. В борьбе за медали мы имеем колоссальное преимущество над командой Красногорска.

Отметим, что «Металлург» в 2019 году играет только результативные матчи с непредсказуемыми концовками. В первой игре календарного года команда Сергея Машнина победила волгоградский «Ротор-2», проигрывая по ходу с разницей в два мяча.

Наверняка нескучным получится и следующий матч «сталеваров» 20 апреля на своем поле с экс-клубом Премьер-Лиги, а ныне одним из аутсайдеров «Центра» раменским «Сатурном».