Общество

37 минут назад

Ход работ по ликвидации ЧС в доме на площади Мира проинспектировала Евгения Уваркина

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#обрушение в общежитии
Ход работ по ликвидации ЧС в доме на площади Мира проинспектировала Евгения Уваркина

Исполняющая обязанности главы города Евгения Уваркина посетила дом №1 на площади Мира, где обрушилась часть кирпичной кладки стены. 

Спасатели, коммунальщики, представители структурных подразделений администрации круглосуточно дежурят на месте ЧП. Евгении Уваркиной доложили, что вчера аварийный участок был огорожен – доступ закрыли как снаружи, так и внутри дома. Жильцов восьми комнат, находящихся в потенциальной опасности, расселили – часть из них временно переехали к родственникам, часть выбрали комнаты городского маневренного фонда. И.о. главы Липецка оценила ситуацию лично и пообщалась с жителями. 

- Дом в критическом состоянии, но, тем не менее, оснований для присвоения ему статуса аварийного нет. Очаг ЧС будет локализован, после чего в здании проведут капитальный ремонт – уже есть договорённость о его внеочередном внесении в план на этот год, - прокомментировала Евгения Уваркина. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, и.о. мэра отметила, что важно не только навести порядок, но и сохранить его. Для этого будет налажена работа управляющей компании и её взаимодействие с активными собственниками. Кроме того, в общежитии планируют открыть дежурный пункт участкового уполномоченного полиции. 

12 апреля в Липецке в связи с обрушением части стены общежития на площади Мира было подписано постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации». Проект противоаварийных мероприятий должен быть разработан в ближайшее время. К его реализации приступят уже на следующей неделе. 
8 375
#обрушение в общежитии

Комментарии (8)

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Екатерина

5 минут назад
Там сносить давно пора,а они все смотрят
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Уот умница

6 минут назад
какая! Наконец,власть начала думать о людях,а не тока лимоны и лярды хапать
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А иде она до этого была?

11 минут назад
Инспектор, хренов. Она же всем трепалась, что не ест, не спи, не Серёжи, а 34 часа об народе думает. Врет?
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Кухаркина бредит?

11 минут назад
Дом, говорит в критическом состоянии, но оснований ему присваивать статус аварийного нет. По моему у этой недоучки мозгов нет.
ответить

А иде она до этого была?

13 минут назад
Инспектор, хренов. Она же всем трепалась, что не ест, не спи, не Серёжи, а 34 часа об народе думает. Врет?
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Какол

19 минут назад
Жэнька * , порядок наведэ.
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Житель

22 минуты назад
А специалистов чё нет?
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Дипутат

27 минут назад
Во во а вы паниковали начальство посмотрело все ок хороший тугой дом твёрдый прочный живите и добра наживайте
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