37 минут назад
Ход работ по ликвидации ЧС в доме на площади Мира проинспектировала Евгения Уваркина
Исполняющая обязанности главы города Евгения Уваркина посетила дом №1 на площади Мира, где обрушилась часть кирпичной кладки стены.
- Дом в критическом состоянии, но, тем не менее, оснований для присвоения ему статуса аварийного нет. Очаг ЧС будет локализован, после чего в здании проведут капитальный ремонт – уже есть договорённость о его внеочередном внесении в план на этот год, - прокомментировала Евгения Уваркина.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, и.о. мэра отметила, что важно не только навести порядок, но и сохранить его. Для этого будет налажена работа управляющей компании и её взаимодействие с активными собственниками. Кроме того, в общежитии планируют открыть дежурный пункт участкового уполномоченного полиции.
12 апреля в Липецке в связи с обрушением части стены общежития на площади Мира было подписано постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации». Проект противоаварийных мероприятий должен быть разработан в ближайшее время. К его реализации приступят уже на следующей неделе.
Екатерина
Уот умница
А иде она до этого была?
Кухаркина бредит?
А иде она до этого была?
Какол
Житель
Дипутат