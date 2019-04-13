Депутат Госдумы Михаил Гулевский внезапно разбогател, а его коллега Николай Борцов стал «беднее»

Депутаты Госдумы обнародовали декларации о доходах за 2018 год

Так, Николай Борцов, в прежние годы стабильно декларирующий сумму в один миллиард 100 с лишним миллионов рублей, за 2018 год задекларировал 988 миллионов. Из транспортных средств у него по-прежнему в собственности автомобиль «Мерседес», автоприцеп, трактор «Беларус». Также Борцов владеет семью земельными участками под разные цели (сельхозназначения, строительство индивидуального жилья), домом 409 кв.м и служебной квартирой депутата Госдумы.



Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Гулевский в 2018 году заработал 14 миллионов рублей. Годом ранее заработок экс-мэра Липецка составлял около 5,5 миллиона. В собственности Михаила Гулевского квартира в Липецке (163 кв.м), служебная квартира в Москве, автомобиль «Ауди А6», местно на подземной стоянкой, капитальный гараж.



Жена Гулевского заработала за год 679 тысяч, владеет рубленным домом с мансардой и надворными постройками общей площадью 218 кв.метров.



Доход депутата Госдумы, Героя России Владимира Богодухова в 2018 году составил 6 млн 989 тыс. рублей (годом ранее – 6 млн 673 тыс.). Богодухов владеет автомобилем «Toyota Sequoia», 1/3 квартиры. Заработок супруги Владимира Богодухова снизился с 680 тысяч в 2017 году до 560-ти в 2018-м. В собственности жены Героя России земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в 800 «квадратов», дом - 162 кв.м, гараж с погребом 22 кв.м.



Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко заработал за 2018 год 5 млн 266 тыс. (5 млн 253 тыс. рублей – в 2017 году). У него в собственности садовый участок, жилой дом и в общей совместной собственности квартира, автомобиль «Митсубиси Аутлендер». 571 тысячу рублей заработала его жена в 2018 году. У не в собственности квартира (на двоих с мужем), два машиноместа, автомобиль «Фольксваген Пассат» и автоприцеп.



