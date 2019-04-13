Общество

сегодня, 09:44

Депутат Госдумы Михаил Гулевский внезапно разбогател, а его коллега Николай Борцов стал «беднее»

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#декларация #доходы #Госдума
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Депутат Госдумы Михаил Гулевский внезапно разбогател, а его коллега Николай Борцов стал «беднее»

Депутаты Госдумы обнародовали  декларации о доходах за 2018 год

Так, Николай Борцов, в прежние годы стабильно декларирующий сумму в один миллиард 100 с лишним миллионов рублей, за 2018 год задекларировал 988 миллионов.  Из транспортных средств у него по-прежнему в собственности автомобиль «Мерседес», автоприцеп, трактор «Беларус».  Также Борцов владеет семью  земельными участками под разные цели (сельхозназначения, строительство индивидуального жилья), домом 409 кв.м и служебной квартирой депутата Госдумы.

Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Гулевский в 2018 году заработал  14 миллионов рублей. Годом ранее заработок экс-мэра Липецка составлял около 5,5 миллиона. В собственности Михаила Гулевского квартира в Липецке (163 кв.м), служебная квартира в Москве, автомобиль «Ауди А6», местно на подземной стоянкой, капитальный гараж.

Жена Гулевского заработала за год 679 тысяч, владеет рубленным домом с мансардой и надворными постройками  общей площадью 218 кв.метров.

Доход депутата Госдумы, Героя России Владимира Богодухова в 2018 году составил 6 млн 989 тыс. рублей (годом ранее – 6 млн 673 тыс.). Богодухов владеет автомобилем «Toyota Sequoia», 1/3 квартиры. Заработок супруги Владимира Богодухова снизился с 680 тысяч в 2017 году до 560-ти в 2018-м. В собственности жены Героя России земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в 800 «квадратов», дом - 162 кв.м, гараж с погребом 22 кв.м. 

Депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко заработал за 2018 год 5 млн 266 тыс. (5 млн 253 тыс. рублей – в 2017 году). У него в собственности садовый участок, жилой дом и в общей совместной собственности квартира, автомобиль «Митсубиси Аутлендер». 571 тысячу рублей заработала его жена в 2018 году. У не в собственности квартира (на двоих с мужем), два машиноместа, автомобиль «Фольксваген Пассат» и автоприцеп. 

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#декларация #доходы #Госдума
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Комментарии (30)

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аудитор

7 минут назад
Смешно читать о доходах наших ,практически любых нуворишей. Навального на вас не хватает. Сколько в загашнике, а ? От тотальной коррупции, от хищения программ по дорожному строительству, от рейдерства чужой недвижимости, от обманутых дольщиков ? Где ,деньги Зин ?
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Срочно ввести налог на роскошную зарплату

11 минут назад
Рекомендую правительству рассмотреть предложение не все лишь с народа драть
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Очевидец

15 минут назад
Интересно как скоро мост новый развалится
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Горожанин

16 минут назад
Даешь новые бордюры городу
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Гость

17 минут назад
Сироты.. Проклятый город, это Восточный мордор
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Наша

17 минут назад
Кризис, Х,у,л,и, обнищали
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Гость

18 минут назад
Вот такая коновязь, на 2 миллиарда рублей по ул московской, однако..
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Эгоист

20 минут назад
Михаил Владимирович, а почему до сих пор не выполнено Ваше распоряжение как главы города (на тот момент) о сносе бюста Сталину у логова липецких коммунистов?
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не хило

21 минуту назад
Гость, а вы посмейтесь над дорогой
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Изя

21 минуту назад
А если, ссать к памятнику ходить будут.
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Еще комментарии

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