Общество

43 минуты назад

Жителей подъезда аварийного общежития в Липецке временно расселят

5 437
#ЧП
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Жителей подъезда аварийного общежития в Липецке временно расселят

Все жители согласились переехать – одни решили временно пожить у родственников, другие выбрали жильё городского маневренного фонда.

Вечером в пятницу чиновники мэрии провели поквартирный обход граждан, проживающих в угрожаемой зоне возможной ЧС в доме №1 на площади Мира, - жителей предупреждали об угрозе жизни и здоровью, предлагали помощь с переездом.

Исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов, советник и.о. мэра Михаил Щербаков, а также специалисты департамента ЖКХ и управления Левобережным округом стучались в каждую из восьми комнат общежития, в которых из-за обрушения части кладки стены может произойти ЧП. Гражданам предлагали переехать – им подобрали временное жильё в одном из домов в Студенческом городке.

- Серьёзность ситуации и возможность последствий разъяснялась каждому, - отметил Константин Власов.

Это дало результаты. Все жители, находящиеся в потенциальной опасности, согласились переехать – одни решили временно пожить у родственников, другие выбрали жильё городского маневренного фонда.

Как известно, в общежитии на площади Мира обрушилась часть стены и. о. главы Липецка Константин Власов подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома. В ближайшее время должен быть разработан проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Также общежитие планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.
5 437
#ЧП
1

Комментарии (5)

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Андрей

12 минут назад
Какой может быть кап.ремонт, там все скоро рухнет. Делали одни такие этот ремон, после этого стало еще хуже. В туалетах вода на голову тебе течет, мерзко все и противно. В умывальниках таже история. Плыты перекрытия от воды уже размыло. Сделают как ремонт я с удовольствеем уступлю им свое там место, пусть поживут немного сами там и увидят свои последствия ремонта.
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В этом году

20 минут назад
Протекли многие пятиэтажки,это нам тоже ждать обрушения?
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Mozg

22 минуты назад
Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://gg.gg/msblog
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Такое ощущение

22 минуты назад
Что он хочет её задушить
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Куда сдулась 24часа?

35 минут назад
Это тебе не песочницы с горками втюхивать.
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