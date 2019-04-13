43 минуты назад
Жителей подъезда аварийного общежития в Липецке временно расселят
Все жители согласились переехать – одни решили временно пожить у родственников, другие выбрали жильё городского маневренного фонда.
Исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов, советник и.о. мэра Михаил Щербаков, а также специалисты департамента ЖКХ и управления Левобережным округом стучались в каждую из восьми комнат общежития, в которых из-за обрушения части кладки стены может произойти ЧП. Гражданам предлагали переехать – им подобрали временное жильё в одном из домов в Студенческом городке.
- Серьёзность ситуации и возможность последствий разъяснялась каждому, - отметил Константин Власов.
Это дало результаты. Все жители, находящиеся в потенциальной опасности, согласились переехать – одни решили временно пожить у родственников, другие выбрали жильё городского маневренного фонда.
Как известно, в общежитии на площади Мира обрушилась часть стены и. о. главы Липецка Константин Власов подписал постановление «О введении режима чрезвычайной ситуации» в пределах границы жилого дома. В ближайшее время должен быть разработан проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Также общежитие планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.
Андрей
В этом году
Mozg
Такое ощущение
Куда сдулась 24часа?