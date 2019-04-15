Бизнес

39 минут назад

Почти сотня липчан ЗДОРОВО провела время в «Малибу»

1 334
3
Почти сотня липчан ЗДОРОВО провела время в «Малибу»

Пришел за покупками — ушел с подарками.

Большой оздоровительный праздник можно смело назвать уникальной фитнес-ярмаркой в Липецке. Гости марафона увидели показательные выступления от спортивных клубов, ближе познакомились с абсолютно разными направлениями фитнеса — от гиревого спорта и зажигательных кардиотренировок до изящных танцевальных классов и медитативной йоги. Любой желающий смог найти себе занятие по душе.

038.jpg

0114.jpg


Призы липчанам подготовили пять крупных фитнес-центров* города и ТРЦ «Малибу». Участники марафона получили абонементы, сертификаты и приглашения на занятия, а также корзины с фруктами. В течение праздника всех желающих угощали полезными протеиновыми коктейлями. Партнеры марафона специально для праздника организовали необычной фуршет: гостей «Малибу» угощали закусками, приготовленными по принципу правильного питания. Так что лакомиться можно было без вреда для фигуры.

0118.jpg


0138.jpg

В ТРЦ «Малибу» намерены продолжить опыт проведения таких фитнес-ярмарок.  ТРЦ «Малибу» следит за тенденциями интересов молодежи и намерено дальше поддерживать липчан в стремлении к здоровому образу жизни, красивым подтянутым фигурам и отличному самочувствию. Кроме того, подобные марафоны здоровья станут прекрасной диалоговой площадкой для фитнес-сообщества Липецка. Так что следите за лентой анонсов в социальных сетях «Малибу», приходите и получайте заряд позитива и полезные призы.

Автор фото Попов Сергей Николаевич, © 2019 год.

*ООО «Прайм Фитнес», ООО «Фитнес48», ООО «Живая сталь 48», ООО «Флекс Джим 48», ООО «Ареал»,  ИП Якимечко Б.И

"PR"

1 334
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

читптель

12 минут назад
ярмарка хорошая была
ответить

Еще в рубрике

В Липецке открылся digital* - автосалон Volkswagen
1
В Липецке открылся digital* - автосалон Volkswagen

12.04.2019 16:00

Бизнес
«ЭкоПром-Липецк»: забираем пластик раздельно
#ЭкоПром-Липецк
«ЭкоПром-Липецк»: забираем пластик раздельно

12.04.2019 09:00

Общество
За парковку возле контейнерных площадок грозит штраф до 3000 рублей
#ЭкоПром-Липецк
За парковку возле контейнерных площадок грозит штраф до 3000 рублей

03.04.2019 09:00

Бизнес
Стажировки на «вкусном» производстве: какие бонусы предоставляет Липецкий хладокомбинат
#АО «Липецкий хладокомбинат»
Стажировки на «вкусном» производстве: какие бонусы предоставляет Липецкий хладокомбинат

01.04.2019 11:06

Бизнес
В Липецкой области должников за свет предупредили об отключении электричества
В Липецкой области должников за свет предупредили об отключении электричества

29.03.2019 11:00

Бизнес
С банком ВТБ жилье становится доступнее
#Банк ВТБ #ипотека
С банком ВТБ жилье становится доступнее

28.03.2019 12:55

Бизнес