Почти сотня липчан ЗДОРОВО провела время в «Малибу»

Пришел за покупками — ушел с подарками.

Большой оздоровительный праздник можно смело назвать уникальной фитнес-ярмаркой в Липецке. Гости марафона увидели показательные выступления от спортивных клубов, ближе познакомились с абсолютно разными направлениями фитнеса — от гиревого спорта и зажигательных кардиотренировок до изящных танцевальных классов и медитативной йоги. Любой желающий смог найти себе занятие по душе.







Призы липчанам подготовили пять крупных фитнес-центров* города и ТРЦ «Малибу». Участники марафона получили абонементы, сертификаты и приглашения на занятия, а также корзины с фруктами. В течение праздника всех желающих угощали полезными протеиновыми коктейлями. Партнеры марафона специально для праздника организовали необычной фуршет: гостей «Малибу» угощали закусками, приготовленными по принципу правильного питания. Так что лакомиться можно было без вреда для фигуры.











В ТРЦ «Малибу» намерены продолжить опыт проведения таких фитнес-ярмарок. ТРЦ «Малибу» следит за тенденциями интересов молодежи и намерено дальше поддерживать липчан в стремлении к здоровому образу жизни, красивым подтянутым фигурам и отличному самочувствию. Кроме того, подобные марафоны здоровья станут прекрасной диалоговой площадкой для фитнес-сообщества Липецка. Так что следите за лентой анонсов в социальных сетях «Малибу», приходите и получайте заряд позитива и полезные призы.

Автор фото Попов Сергей Николаевич, © 2019 год.

*ООО «Прайм Фитнес», ООО «Фитнес48», ООО «Живая сталь 48», ООО «Флекс Джим 48», ООО «Ареал», ИП Якимечко Б.И



"PR"

