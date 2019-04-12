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50 минут назад

Липецкая вечЁрка: обрушение стены, пропавший сомалиец и убогий город

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: обрушение стены, пропавший сомалиец и убогий город

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 12 апреля.

Липецк убогий. Липчане более сотни раз высказались по поводу этого утверждения. Как автор пришел к такой резкой оценке состояния города? Выглянул в окно и вспомнил о конфликте архитекторов и чиновников. «И в самом деле, о каком архитектурном своеобразии Липецка можно вести речь, если последние 15 лет отрасль гражданского строительства была под присмотром одного человека, первого заместителя главы региона Юрия Божко, инженера-механика по первой специальности и юриста - по второй?».

Самой просматриваемой новостью дня стало сообщение « В Липецке обрушилась часть стены общежития». То, что здание фактически разваливается, заметили не жильцы: они не сообщали о локальной чрезвычайной ситуации. Рушащуюся стену обнаружили представители ФКР и проектировщики. Они и забили тревогу.


Тревога по иному поводу – в полиции и у волонтеров-поисковиков. В Липецке пропал гражданин Сомали – студент педагогического университета. 28-летний студент пропал из общежития 7 апреля.

Тем временем липчане продолжают верить обещаниям мошенников. К женщине в одном из городских парков подошла незнакомка, она убедила липчанку, что на нее навели порчу. Мошенница пообещала нейтрализовать сглаз и предложила совершить некоторые ритуалы. За избавление от порчи потерпевшая перевела на счет мошенницы 300 000 рублей.
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#обзор #события #вечёрка

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