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15 минут назад

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

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#погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Потепление во второй половине апреля не означает, что весна уже постоянная. Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры. В мае 2017 года устанавливался временный снежный покров. 9 мая 2017 года — самый холодный день за весь период наблюдений: температура не поднималась выше пятиградусной отметки. Было очень холодно, а главное, шел снег», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что более или менее устойчивый режим начнется ближе к 20 апреля.

«Последние три года в первых числах июня бывали заморозки. В апреле, конечно, может еще выпасть снежок, если я говорю, что температура будет около нулевой отметки», — добавил синоптик.

По словам Вильфанда, россиянам не стоит забывать, что они живут в умеренных широтах, где весна сильно отличается от итальянской или испанской.

«Главное, каждый год люди удивляются: «Пришло 1 марта, а весны нет! Подать сюда немедленно весну. Что это такое, о чем метеорологи себе думают?» У нас такая весна, никуда не деться», — сказал он.

Вильфанд также отметил, что пока рано загадывать погоду на майские праздники.

«В метеорологии существуют теоремы, которые не позволяют заглядывать в детали и говорить, что будет через две недели. Не метеорологи, люди, приближенные к «космическим знаниям», наверняка знают», — заключил он. 


62
#погода

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