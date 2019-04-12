Общество

25 минут назад

ЧП в доме на площади Мира стало предметом экстренного совещания в администрации города

8 546
#аварийные дома
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ЧП в доме на площади Мира стало предметом экстренного совещания в администрации города

Обрушение части кирпичной кладки в общежитии на площади Мира стало предметом экстренного совещания в администрации города. Его провёл исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов.

- Речь идёт о жизни и здоровье людей, нужно принимать экстренные меры, действовать крайне оперативно, - поставил задачу и.о. главы города.

Чтобы обеспечить её исполнение, он дал ряд поручений и распоряжений. В частности, управлению ГО и ЧС необходимо преградить доступ к аварийному очагу – как снаружи, так и внутри дома, обеспечить круглосуточное дежурство спасателей. Департаменту ЖКХ совместно с управлением Левобережным округом – переселить жильцов (в угрожаемой зоне восемь комнат на третьем, четвёртом и пятом этажах общежития).

- Следует вводить режим локальной чрезвычайной ситуации, но для этого соблюсти все нормы закона – экспертное заключение и справка от управления МЧС по Липецкой области должны быть готовы уже вечером, - отметил Константин Власов.

Ожидается, что в ближайшее время разработают проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Чтобы полностью нивелировать последствия, дом планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.

В доме №1 по площади Мира обрушилась часть стены со второго по четвёртый этажи. ЧП произошло в нежилой части, где находятся душевые, его причиной стало отсутствие гидроизоляции. В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба мэрии.

 
8 546
#аварийные дома
2

Комментарии (9)

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Уваркина позорище!

37 секунд назад
Вали в свой совхоз. Куритам алкашка!
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Ххх

1 минуту назад
Дурдом! Сколько таких рушащихся домов, в которых люди живут. А сахарная мадам по дворам ездит и с людей деньги собирает!
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Макаров

2 минуты назад
В городе чп а уваркина руки умыла! Молодец баба!
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Если так,это уже не должность,

3 минуты назад
ПО РУКАМ ПОШЛА, а прости меня тутка какая-то.
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игорь

4 минуты назад
такого цирка я еще не видел а что дальше будет.А где уваркина уже устала чтоли.Нет слов
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Kot Begemot

5 минут назад
А и.о. мэра в это время в Париже, подписывает сделку о продаже своего елецкого сах.завода компании "Сюкден"
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Стас

7 минут назад
Ну все пропал город , посмотрите фильм "дурак' с нас писали
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ПО РУКАМ ПОШЛА

14 минут назад
Должность мэра Липецка
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провидец

14 минут назад
посмотрите фильм " дурак " всё один в один происходит им не раз говорили об этом здании
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