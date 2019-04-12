25 минут назад
ЧП в доме на площади Мира стало предметом экстренного совещания в администрации города
Обрушение части кирпичной кладки в общежитии на площади Мира стало предметом экстренного совещания в администрации города. Его провёл исполняющий обязанности главы Липецка Константин Власов.
Чтобы обеспечить её исполнение, он дал ряд поручений и распоряжений. В частности, управлению ГО и ЧС необходимо преградить доступ к аварийному очагу – как снаружи, так и внутри дома, обеспечить круглосуточное дежурство спасателей. Департаменту ЖКХ совместно с управлением Левобережным округом – переселить жильцов (в угрожаемой зоне восемь комнат на третьем, четвёртом и пятом этажах общежития).
- Следует вводить режим локальной чрезвычайной ситуации, но для этого соблюсти все нормы закона – экспертное заключение и справка от управления МЧС по Липецкой области должны быть готовы уже вечером, - отметил Константин Власов.
Ожидается, что в ближайшее время разработают проект противоаварийных мероприятий, к их реализации приступят уже на следующей неделе. Чтобы полностью нивелировать последствия, дом планируют включить в программу капитального ремонта на этот год.
В доме №1 по площади Мира обрушилась часть стены со второго по четвёртый этажи. ЧП произошло в нежилой части, где находятся душевые, его причиной стало отсутствие гидроизоляции. В происшествии никто не пострадал, сообщает пресс-служба мэрии.
Уваркина позорище!
Ххх
Макаров
Если так,это уже не должность,
игорь
Kot Begemot
Стас
ПО РУКАМ ПОШЛА
провидец