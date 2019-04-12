Погода в Липецке

34 минуты назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +15

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#дожди
В Липецкой области дожди, грозы и до +15

В ближайшие трое суток погода на территории Липецкой области будет неустойчивой. Под влиянием атмосферных фронтов пройдут ливневые дожди, местами с грозами. 


Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 апреля — 9-11 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, 14-15 апреля - от 6 до 8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 10 до 15 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, временами дожди. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 11 до 13 градусов тепла.

День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.

219
#дожди

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