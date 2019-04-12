сегодня, 16:58
На особом контроле – серые зарплаты в ЧОПах
Сегодня на заседании межведомственной комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений говорили о серых зарплатах в охранном бизнесе.
Члены комиссии заслушали руководителей десяти ЧОПов, которые объясняли ситуацию неполной загруженностью, сокращением количества объектов, демпингом со стороны иногородних компаний и другими обстоятельствами. Однако, в последнее время контроль над соблюдением норм трудового и налогового законодательства становится все эффективнее. Сегодня в отрасли, которая напрямую связана с безопасностью населения, разработаны базовые стандарты, тарифы и нормативы, позволяющие специалистам понять, как ведется бизнес. Помимо «горячей линии», в прокуратуре создана рабочая группа. Использование цифровых технологий в работе налоговых органов делает серые схемы более очевидными. Рассматривается предложение широко публиковать информацию о недобросовестных работодателях в соцсетях и СМИ. Эти инструменты будут оказывать значительное влияние на репутацию охранного предприятия, которая имеет решающее значение для потенциальных клиентов.
Работодателей предупредили об ужесточении контроля, в том числе общественного, а также рекомендовали навести порядок в документации и покинуть серую зону.
ЧОП
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Александр Баранов
цирк