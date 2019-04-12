Общество

сегодня, 16:58

На особом контроле – серые зарплаты в ЧОПах

4 617
#серые зарплаты
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На особом контроле – серые зарплаты в ЧОПах

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений говорили о серых зарплатах в охранном бизнесе. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, среднеотраслевой заработок охранника в городе составляет почти 23 тысячи рублей, однако многие работодатели до сих пор платят своим сотрудниками вдвое меньше МРОТ, установленного в регионе на уровне 11 309 руб. Такая существенная разница указывает на возможное использование серых схем оплаты труда.  

Члены комиссии заслушали   руководителей  десяти ЧОПов, которые объясняли ситуацию неполной загруженностью, сокращением количества объектов, демпингом со стороны иногородних компаний  и другими обстоятельствами. Однако, в последнее время контроль над соблюдением норм трудового и налогового законодательства становится все эффективнее. Сегодня в отрасли, которая напрямую связана с безопасностью населения,  разработаны базовые стандарты, тарифы и нормативы, позволяющие специалистам понять, как ведется бизнес. Помимо «горячей линии», в прокуратуре создана рабочая группа. Использование цифровых технологий в работе налоговых  органов  делает серые схемы более очевидными. Рассматривается предложение  широко публиковать информацию о недобросовестных работодателях в соцсетях и СМИ. Эти инструменты будут оказывать значительное влияние на  репутацию охранного предприятия,  которая имеет решающее значение для потенциальных клиентов.

Работодателей предупредили об ужесточении контроля, в том числе общественного, а также  рекомендовали навести порядок в документации и  покинуть серую зону.   
4 617
#серые зарплаты
1

Комментарии (4)

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ЧОП

36 минут назад
ПОЧЕМУ НЕ УКАЗАЛИ НАЗВАНИЯ ЧОПОВ В КАКИЕ УСТРАИВАТЬСЯ.
ответить

Интересно

43 минуты назад
С Я уже пошол работать за такую среднюю з п пока лицензия не кончилась . Больше 20 000 не получал работая через сутки
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Александр Баранов

54 минуты назад
Лучше бы смотрели за зарплатами в МУПах.
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цирк

56 минут назад
какие нахрен охранники, им метлу страшно доверить, все они напоминают ряженных клоунов казаков, в милицейских фуражках, с оторванными козырьками.
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