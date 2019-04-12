На особом контроле – серые зарплаты в ЧОПах

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений говорили о серых зарплатах в охранном бизнесе.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, среднеотраслевой заработок охранника в городе составляет почти 23 тысячи рублей, однако многие работодатели до сих пор платят своим сотрудниками вдвое меньше МРОТ, установленного в регионе на уровне 11 309 руб. Такая существенная разница указывает на возможное использование серых схем оплаты труда.



Члены комиссии заслушали руководителей десяти ЧОПов, которые объясняли ситуацию неполной загруженностью, сокращением количества объектов, демпингом со стороны иногородних компаний и другими обстоятельствами. Однако, в последнее время контроль над соблюдением норм трудового и налогового законодательства становится все эффективнее. Сегодня в отрасли, которая напрямую связана с безопасностью населения, разработаны базовые стандарты, тарифы и нормативы, позволяющие специалистам понять, как ведется бизнес. Помимо «горячей линии», в прокуратуре создана рабочая группа. Использование цифровых технологий в работе налоговых органов делает серые схемы более очевидными. Рассматривается предложение широко публиковать информацию о недобросовестных работодателях в соцсетях и СМИ. Эти инструменты будут оказывать значительное влияние на репутацию охранного предприятия, которая имеет решающее значение для потенциальных клиентов.



Работодателей предупредили об ужесточении контроля, в том числе общественного, а также рекомендовали навести порядок в документации и покинуть серую зону.

