Липецкая область получит 326,1 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Соответствующее соглашение подписано и.о. главы региона Игорем Артамоновым и директором Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассмотрел заявку Липецкой области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, за счет средств Фонда ЖКХ Липецкая область получит 326,1 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 17,16 млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений. Их общая площадь составляет 10,37 тыс.кв.м. Данный этап программы будет реализовываться на территории 6 муниципальных образований.



В 2008-2016 годах Липецкой области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 2,64 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,21 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение из аварийного жилья 10 742 граждан из 4 240 аварийных жилых помещений площадью 160,86 тыс.кв.м.



