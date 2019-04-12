Общество

сегодня, 16:47

Липецкая область получит 326,1 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья

8 390
#аварийное жилье
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Липецкая область получит 326,1 млн. рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Соответствующее соглашение подписано и.о. главы региона Игорем Артамоновым и директором Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным. 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства рассмотрел заявку Липецкой области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, за счет средств Фонда ЖКХ Липецкая область получит 326,1 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 17,16 млн. рублей. Эти средства будут направлены на переселение 665 человек из 264 аварийных жилых помещений. Их общая площадь составляет 10,37 тыс.кв.м. Данный этап программы будет реализовываться на территории 6 муниципальных образований.

В 2008-2016 годах Липецкой области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 2,64 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2,21 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение из аварийного жилья 10 742 граждан из 4 240 аварийных жилых помещений площадью 160,86 тыс.кв.м.

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8 390
#аварийное жилье
2

Комментарии (8)

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Житель

5 минут назад
Тишина, нам по писят за метр предлагают. Мы согласные!!!
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Тишина

14 минут назад
А сколько получат жильцы?
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Ели пукали

19 минут назад
походит на презентацию связей, как наш пидрович рукожопствовал и все подписывал и подъем тракторного и крупнейший в гейопе (где у артамона хата) сахзавод корни со ссынник и все идет по эллипсу, щас поедет табички к валунам прикручивать, все скоро
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Житель

26 минут назад
Наконец-то. Теперь Интернациональную можно сносить уже.
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Фокс

45 минут назад
Если считать, что за 2000000р. можно приобрести более-менее сносное жильё, то эта субсидия всего лишь на 150 квартир (одиночек или семей). По области - это капля в море
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гость

45 минут назад
ВРИО чморит наших строителей, Елецкий-Лайт отдал орловским, зачем новые дома когда надо вторую школу, детский сад, многоэтажную парковку. А строители из Орла пусть скупают частый сектор под свои стройплощадки и огребают по полной народного гнева за точечную застройку.
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цирк

сегодня, 17:04
лучше бы эти деньги направить на борьбу с главным врагом липецкой области -ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ВЫБОРОВ а ведь это главный корень всех бед и несчастий региона-143 процента
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Житель

сегодня, 16:59
А когда будут ремонтировать 25 домов -Липецка которые могут разрушится в любой момент.
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