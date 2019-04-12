Общество

сегодня, 16:40

Первым объектом текущего ремонта дорог станут магистрали Левобережья

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#дорожные работы
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Первым объектом текущего ремонта дорог станут магистрали Левобережья

В Липецке начинается текущий ремонт дорог. Как сообщают в профильном департаменте, первым участком, который приведут в порядок при помощи горячего асфальта, станет пересечение переулка Бестужева с улицей имени Марины Расковой. 

Сегодня началось фрезерование отрезка площадью 800 м2 . Работы по укладке нового покрытия проезжей части при благоприятных погодных условиях намечены на 14-15 апреля. В ходе ремонта движение перекрывать не будут. Вместе с тем, водителей призывают быть внимательнее при проезде данного участка.  

Срезанный здесь асфальтобетон пойдет на отсыпку дорог в районе Желтые Пески. Всего в текущем сезоне горячим асфальтам планируют  отремонтировать 35 тысяч м2 , около 6 тысяч м2 проезжих частей ожидает ямочный ремонт, столько же отсыпят шлаком. На 3,5 тысячах м2 тротуаров обновят асфальтовое покрытие.  
1 480
#дорожные работы
2

Комментарии (1)

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Ревизорро

6 минут назад
800м2- не магистраль, а магистралище!
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