сегодня, 16:40
Первым объектом текущего ремонта дорог станут магистрали Левобережья
В Липецке начинается текущий ремонт дорог. Как сообщают в профильном департаменте, первым участком, который приведут в порядок при помощи горячего асфальта, станет пересечение переулка Бестужева с улицей имени Марины Расковой.
Срезанный здесь асфальтобетон пойдет на отсыпку дорог в районе Желтые Пески. Всего в текущем сезоне горячим асфальтам планируют отремонтировать 35 тысяч м2 , около 6 тысяч м2 проезжих частей ожидает ямочный ремонт, столько же отсыпят шлаком. На 3,5 тысячах м2 тротуаров обновят асфальтовое покрытие.
Ревизорро