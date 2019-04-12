Происшествия

16 минут назад

Убийцу жены и дочери признали невменяемым

378
#убийство
Убийцу жены и дочери признали невменяемым

Липецким областным судом завершено рассмотрение уголовного дела по факту убийства матери и дочери Полозовых, совершенного 17 февраля прошлого года в селе Черемушки Липецкого района.

В убийстве обвинялся глава семьи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, комиссией экспертов-психиатров мужчина  признан невменяемым, представляющим опасность для окружающих.

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, ночью 17 февраля в селе Черемушки  53-летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на кровать мертвой супруги. Убитым было 47 и 15 лет.

378
#убийство

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