Убийцу жены и дочери признали невменяемым

Липецким областным судом завершено рассмотрение уголовного дела по факту убийства матери и дочери Полозовых, совершенного 17 февраля прошлого года в селе Черемушки Липецкого района.

В убийстве обвинялся глава семьи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, комиссией экспертов-психиатров мужчина признан невменяемым, представляющим опасность для окружающих.

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, ночью 17 февраля в селе Черемушки 53-летний мужчина убил спящих жену и дочь , а затем положил отрезанную голову дочери на кровать мертвой супруги. Убитым было 47 и 15 лет.

