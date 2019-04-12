16 минут назад
Убийцу жены и дочери признали невменяемым
Липецким областным судом завершено рассмотрение уголовного дела по факту убийства матери и дочери Полозовых, совершенного 17 февраля прошлого года в селе Черемушки Липецкого района.
В убийстве обвинялся глава семьи.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, комиссией экспертов-психиатров мужчина признан невменяемым, представляющим опасность для окружающих.
Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Напомним, ночью 17 февраля в селе Черемушки
53-летний мужчина убил спящих жену и дочь, а затем положил отрезанную голову дочери на кровать мертвой супруги. Убитым было 47 и 15 лет.