Происшествия

22 минуты назад

Троих с оружием задержали у общежития

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#оружие
Троих с оружием задержали у общежития

В Липецкой области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали лиц, угрожавших студентам предметом похожим на охотничье ружье. 

Как сообщает пресс-служба пресс- служба Управления Росгвардии по Липецкой области, сотрудникам вневедомственной охраны Хлевенского района Липецкой области поступил сигнал «тревога» с круглосуточного охраняемого объекта «Общежитие Конь-Колодезского аграрного техникума». 

К общежитию выдвинулась группа задержания. Оказалось, что трое молодых людей на автомобиле "Ока" подъехали к общежитию и угрожали проживающим студентам предметом похожим на охотничье ружье. В результате чего, сторож общежития заблокировал входные двери здания и нажал кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии.  

Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии злоумышленники были задержаны по горячим следам, при них в автомобиле находилось охотничье ружье. Установлено, что задержанные лица как владельцы оружия на учете не состоят. 

Правонарушителями оказались жители Липецкого района, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Нарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

 
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#оружие

Комментарии (1)

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ттт

13 минут назад
мои поздравления вневедомственной охране Росгвардии, молодцы
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