Троих с оружием задержали у общежития

В Липецкой области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали лиц, угрожавших студентам предметом похожим на охотничье ружье.

Как сообщает пресс-служба пресс- служба Управления Росгвардии по Липецкой области, сотрудникам вневедомственной охраны Хлевенского района Липецкой области поступил сигнал «тревога» с круглосуточного охраняемого объекта «Общежитие Конь-Колодезского аграрного техникума».



К общежитию выдвинулась группа задержания. Оказалось, что трое молодых людей на автомобиле "Ока" подъехали к общежитию и угрожали проживающим студентам предметом похожим на охотничье ружье. В результате чего, сторож общежития заблокировал входные двери здания и нажал кнопку экстренного вызова наряда вневедомственной охраны Росгвардии.



Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии злоумышленники были задержаны по горячим следам, при них в автомобиле находилось охотничье ружье. Установлено, что задержанные лица как владельцы оружия на учете не состоят.



Правонарушителями оказались жители Липецкого района, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Нарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.





