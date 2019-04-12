Мусор поднял «КамАЗ» в воздух

И это штатная ситуация.

Интересную картину сегодня увидели жители Левобережья. В одном из дворов мусорный бункер «победил мусоровоз. Под тяжестью контейнера передний мост «КамАЗа» взмыл в воздух.Как сообщили GOROD48 в «ЭкоПроме», это — абсолютная штатная ситуация, и водители знают, как с ней справляться. Проблема в том, что некоторые бункеры очень тяжелые, плюс загружены под завязку мусором. Передний мост машин из-за этого поднимается. Но возвращается на асфальт, как только мусор опрокидывают в накопитель коммунальной машины. «ЭкоПром» связался с водителем машины — ситуация уже разрешена. "КамАЗ" продолжает работать.