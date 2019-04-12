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Запертый пациент скончался в подсобке больницы

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#пациент #подсобка
Запертый пациент скончался в подсобке больницы

Заведено уголовное дело, уволена главврач.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти пациента с пневмонией в палате для психически больных, сообщает СК РФ. Ранее в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой умер пациент, запертый в подсобке. Строгие меры наказания обещают принять и к другим виновным должностным лицам.

40-летнего Владимира Колмакова госпитализировали 6 февраля с подозрением на пневмонию. На следующий день мужчину пришел навестить отец, но оказалось, что сына перевели в отдельную «палату» и заперли под ключ. Когда помещение открыли, Колмаков лежал на полу и был уже мертв. По словам родственников, мужчину заперли без телефона, вещей и воды, сообщает издание «Инфо.24».

Учитывая значимость и резонанс, уголовное дело передано из Баргузинского межрайонного следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел республиканского СУ СК.
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#пациент #подсобка

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