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Запертый пациент скончался в подсобке больницы
Заведено уголовное дело, уволена главврач.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после смерти пациента с пневмонией в палате для психически больных, сообщает СК РФ. Ранее в пятницу глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой умер пациент, запертый в подсобке. Строгие меры наказания обещают принять и к другим виновным должностным лицам.
40-летнего Владимира Колмакова госпитализировали 6 февраля с подозрением на пневмонию. На следующий день мужчину пришел навестить отец, но оказалось, что сына перевели в отдельную «палату» и заперли под ключ. Когда помещение открыли, Колмаков лежал на полу и был уже мертв. По словам родственников, мужчину заперли без телефона, вещей и воды, сообщает издание «Инфо.24».
Учитывая значимость и резонанс, уголовное дело передано из Баргузинского межрайонного следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел республиканского СУ СК.
40-летнего Владимира Колмакова госпитализировали 6 февраля с подозрением на пневмонию. На следующий день мужчину пришел навестить отец, но оказалось, что сына перевели в отдельную «палату» и заперли под ключ. Когда помещение открыли, Колмаков лежал на полу и был уже мертв. По словам родственников, мужчину заперли без телефона, вещей и воды, сообщает издание «Инфо.24».
Учитывая значимость и резонанс, уголовное дело передано из Баргузинского межрайонного следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел республиканского СУ СК.