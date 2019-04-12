В России
6 минут назад
Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику
Мать просила за услуги сущие копейки.
Петербургские следователи организовали проверку после информации об «аренде» ребенка с согласия матери, сообщает "Пятый канал". Заявление поступило от отца девочки, который обвинил в экс-супругу в противоправных действиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, мужчина показал следователям переписку его бывшей жены с любовником, в которой обсуждались "тарифы" на выходные, которая его девочка должна была проводить со взрослым мужчиной. Мать девочки договорилась со своим поклонником об аренде ее дочери мужчине "в личное пользование", стоимость которого составляет от пяти до десяти тысяч рублей.
Учитывая, что ее мать предпочитает наркотики и нигде не трудится, подобный «бизнес-план» не особо шокирует, сообщает канал « 360». Отмечается, что накануне между отцом и «арендатором» произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту ножевое ранение. Произошедшее привлекло внимание сотрудников СК.
Как стало известно, мужчина показал следователям переписку его бывшей жены с любовником, в которой обсуждались "тарифы" на выходные, которая его девочка должна была проводить со взрослым мужчиной. Мать девочки договорилась со своим поклонником об аренде ее дочери мужчине "в личное пользование", стоимость которого составляет от пяти до десяти тысяч рублей.
Учитывая, что ее мать предпочитает наркотики и нигде не трудится, подобный «бизнес-план» не особо шокирует, сообщает канал « 360». Отмечается, что накануне между отцом и «арендатором» произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту ножевое ранение. Произошедшее привлекло внимание сотрудников СК.