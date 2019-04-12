В России
11 минут назад
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ
Суд встал на сторону трудящихся.
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ. Соответствующее постановление вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях суда, сообщает «Российская газета».
КС РФ рассмотрел жалобу жителя Крайнего Севера, проработавшего 14 лет в одной компании и получавшего зарплату ниже МРОТ, с расчетом которой он был не согласен. Позицию мужчины частично разделили суды общей юрисдикции, но добиться полной поддержки ему не удалось, пишут «Невские новости».
Суд счел, что за основу оплаты труда в 2017 году следует принять размер минимальной заработной платы, установленный региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26 января 2017 года – 12 652 рубля. А поскольку через год это соглашение было расторгнуто, то минимальный размер оплаты труда стал начисляться из установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 9 489 рублей. Таким образом, из этой суммы работодателю нужно было исчислять оплату фактически отработанного времени согласно графику дежурств, после чего к полученной сумме следует прибавить сумму оплаты в повышенном размере сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (в те месяцы, когда она производилась) и начислить районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате.
По мнению заявителя, такой подход нарушает его право на повышенный размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - статью 37 Конституции РФ, которая гарантирует каждому "вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда". Суды общей юрисдикции частично согласились с тем, что его право на получение справедливой заработной платы нарушены, а вот КС встал полностью на сторону Жарова.
В официальном постановлении суда особо отмечено, что право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия закреплено во Всеобщей декларации прав человека и является одним из важнейших прав в сфере труда. При этом в своих постановлениях 2017-го и 2018 года КС указывал, что "определение конкретного размера заработной платы должно не только основываться на количестве и качестве труда, но и учитывать необходимость реального повышения размера оплаты труда при отклонении условий работы от нормальных". А поскольку продолжительность работы в выходные дни и сверхурочно производится с соблюдением предусмотренных законом правил и носит ограниченный характер, связанные с ней выплаты "не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом постоянно действующих факторов".
Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже федерального МРОТа, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни. В противном случае ежемесячная зарплата работников, привлеченных к выполнению работы в таких условиях, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в дневное время и по будням.
КС РФ рассмотрел жалобу жителя Крайнего Севера, проработавшего 14 лет в одной компании и получавшего зарплату ниже МРОТ, с расчетом которой он был не согласен. Позицию мужчины частично разделили суды общей юрисдикции, но добиться полной поддержки ему не удалось, пишут «Невские новости».
Суд счел, что за основу оплаты труда в 2017 году следует принять размер минимальной заработной платы, установленный региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26 января 2017 года – 12 652 рубля. А поскольку через год это соглашение было расторгнуто, то минимальный размер оплаты труда стал начисляться из установленного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 9 489 рублей. Таким образом, из этой суммы работодателю нужно было исчислять оплату фактически отработанного времени согласно графику дежурств, после чего к полученной сумме следует прибавить сумму оплаты в повышенном размере сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (в те месяцы, когда она производилась) и начислить районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате.
По мнению заявителя, такой подход нарушает его право на повышенный размер оплаты труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, и тем самым - статью 37 Конституции РФ, которая гарантирует каждому "вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда". Суды общей юрисдикции частично согласились с тем, что его право на получение справедливой заработной платы нарушены, а вот КС встал полностью на сторону Жарова.
В официальном постановлении суда особо отмечено, что право на справедливую заработную плату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия закреплено во Всеобщей декларации прав человека и является одним из важнейших прав в сфере труда. При этом в своих постановлениях 2017-го и 2018 года КС указывал, что "определение конкретного размера заработной платы должно не только основываться на количестве и качестве труда, но и учитывать необходимость реального повышения размера оплаты труда при отклонении условий работы от нормальных". А поскольку продолжительность работы в выходные дни и сверхурочно производится с соблюдением предусмотренных законом правил и носит ограниченный характер, связанные с ней выплаты "не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом постоянно действующих факторов".
Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как зарплата в размере не ниже федерального МРОТа, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и праздничные дни. В противном случае ежемесячная зарплата работников, привлеченных к выполнению работы в таких условиях, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в дневное время и по будням.