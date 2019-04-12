В России
20 минут назад
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска
85
В приложении тестируют новые функции.
Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили о тестировании новой функции, позволяющей отключать уведомление и «прятать» групповые чаты, не выходя из них, сообщают «Известия». Таким образом, они больше не будут появляться вверху списка диалогов, несмотря на любую активность внутри бесед. Об этом 11 апреля пишет сайт 9to5Google.
Создатели пошли на этот шаг, поскольку многие пользователи недовольны добавлением в многочисленные групповые обсуждения, которые не могут покинуть, так как это увидят участники.
Благодаря "режиму отпуска" (официально он называется "Режимом игнорирование архивных чатов") можно будет оставаться группе, но не получать навязчивые уведомления о новых сообщениях, поясняет « Российская Газета». Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Создатели пошли на этот шаг, поскольку многие пользователи недовольны добавлением в многочисленные групповые обсуждения, которые не могут покинуть, так как это увидят участники.
Благодаря "режиму отпуска" (официально он называется "Режимом игнорирование архивных чатов") можно будет оставаться группе, но не получать навязчивые уведомления о новых сообщениях, поясняет « Российская Газета». Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
85