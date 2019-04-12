В России
27 минут назад
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью
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Трагедия произошла в Москве.
В Москве хозяин квартиры жилого дома, расположенного на улице Маршала Полубоярова, скончался от падения холодильника. Как сообщает РЕН ТВ, 58-летний мужчина не выходил на связь, и поэтому к его квартире вызвали спасателей.
Мужчина около 23 часов решил перекусить и пошел на кухню. При открывании холодильника, агрегат рухнул и придавил хозяина. Мужчина от полученных травм скончался, дополняет «Питер.тв».
Мужчина около 23 часов решил перекусить и пошел на кухню. При открывании холодильника, агрегат рухнул и придавил хозяина. Мужчина от полученных травм скончался, дополняет «Питер.тв».
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