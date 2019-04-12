В России

31 минуту назад

Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками

104
#Спартак #ДТП #драка
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками

Стычка с пешеходом спровоцировала скандал.

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев извинился перед болельщиками после конфликта с пешеходом. Футболист принес извинения пострадавшему и обратился к болельщикам команды.

- Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! - цитирует спортсмена НТВ.

Ранее Гулиев, будучи за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и несколько раз его ударил, напоминают РИА Новости. Спортсмен сломал американцу нос. Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю. Пострадавший отказался от претензий в адрес футболиста. "Спартак" пообещал применить к своему игроку санкции.

В отношении полузащитника заведено дело об административном правонарушении по статье за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
104
#Спартак #ДТП #драка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику
#аренда #интимные услуги
Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику

6 минут назад

В России
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ
#МРОТ #зарплата
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ

11 минут назад

В России
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска
#приложение #чат
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска

20 минут назад

В России
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью
#холодильник
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью

26 минут назад

В России
Сердюков возглавил войска России в Сирии
#Сирия
Сердюков возглавил войска России в Сирии

38 минут назад

В России
СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины
#розыск #терроризм #Украина
СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины

50 минут назад

В России