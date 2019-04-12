В России
31 минуту назад
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками
Стычка с пешеходом спровоцировала скандал.
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев извинился перед болельщиками после конфликта с пешеходом. Футболист принес извинения пострадавшему и обратился к болельщикам команды.
- Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! - цитирует спортсмена НТВ.
Ранее Гулиев, будучи за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и несколько раз его ударил, напоминают РИА Новости. Спортсмен сломал американцу нос. Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю. Пострадавший отказался от претензий в адрес футболиста. "Спартак" пообещал применить к своему игроку санкции.
В отношении полузащитника заведено дело об административном правонарушении по статье за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
- Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь! - цитирует спортсмена НТВ.
Ранее Гулиев, будучи за рулем автомобиля, вступил в конфликт с пешеходом и несколько раз его ударил, напоминают РИА Новости. Спортсмен сломал американцу нос. Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю. Пострадавший отказался от претензий в адрес футболиста. "Спартак" пообещал применить к своему игроку санкции.
В отношении полузащитника заведено дело об административном правонарушении по статье за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.