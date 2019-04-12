В России
38 минут назад
Сердюков возглавил войска России в Сирии
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Он сменил Суровикина.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, пишет «Газета.ру». Перед Сердюковым поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб. Там сосредоточены свыше 35 тыс. боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами.
Как пишет РБК, Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария. Служебный автомобиль, в котором находился командующий ВДВ, несколько раз перевернулся, в результате чего генерал получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Поскольку ему потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.
Как пишет РБК, Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария. Служебный автомобиль, в котором находился командующий ВДВ, несколько раз перевернулся, в результате чего генерал получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Поскольку ему потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.
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