В России

38 минут назад

Сердюков возглавил войска России в Сирии

138
#Сирия
Сердюков возглавил войска России в Сирии

Он сменил Суровикина.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, пишет «Газета.ру». Перед Сердюковым поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб. Там сосредоточены свыше 35 тыс. боевиков и расположены более 30 объектов с химическими веществами.

Как пишет РБК, Сердюков, имевший опыт боевых действий в Чечне, должен был отправиться в Сирию еще осенью прошлого года. Однако этому помешала автомобильная авария. Служебный автомобиль, в котором находился командующий ВДВ, несколько раз перевернулся, в результате чего генерал получил ушиб головы и повреждение позвоночника. Поскольку ему потребовалась длительная реабилитация, в Сирию тогда поехал Александр Журавлев.
138
#Сирия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику
#аренда #интимные услуги
Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику

6 минут назад

В России
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ
#МРОТ #зарплата
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ

11 минут назад

В России
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска
#приложение #чат
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска

20 минут назад

В России
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью
#холодильник
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью

26 минут назад

В России
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками
#Спартак #ДТП #драка
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками

31 минуту назад

В России
СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины
#розыск #терроризм #Украина
СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины

50 минут назад

В России