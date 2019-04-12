Общество

44 минуты назад

Встреча противящихся точечной застройке липчан с чиновниками не обошлась без «засланного казачка»

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#точечная застройка
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Встреча противящихся точечной застройке липчан с чиновниками не обошлась без «засланного казачка»

GOROD48 продолжает освещать тему уплотнения существующей застройки в Липецке на примере «шанхая»: квартала, зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником».

В минувший вторник в публикации «Внучка Героя Советского Союза стала рупором протеста против точечной застройки Липецка» GOROD48 рассказал о сходе жителей улиц Гоголя, Перова, Урожайной, Ульяны Громовой, переулков Балакирева и Яблочкина, выступивших против уплотнения этого района двумя 25-этажными жилыми домами, которые желает построить компания «Строймастер».

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У жителей разношерстного массива, этакого «шанхая», зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником», есть много проблем: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области и узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.

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Рупором общественного мнения стала жительница частного дома по улице Урожайной, 1 Ирина Ганус. Внучка Героя Советского Союза Феодосия Гануса, имя которого носит находящаяся в этом же районе 72-я школа, жестко критикует департамент градостроительства и архитектуры мэрии за то, что решение о строительстве в районе скученной постройки еще двух 25-этажек, принято кулуарно. Мол, о публичных слушаниях жители частного сектора не были извещены совершенно!

- Это наталкивает на мысль, что кто-то преследовал свой стопроцентный коммерческий интерес, - считает Ирина Ганус.

Так как сход жителей района вызвал большой общественный резонанс, вчера вечером в мэрии заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Александр Анохиным встретился с протестующими жителями квартала. На встречу был приглашен и генеральный директор компании «Строймастер» Алексей Берестнев.

В зале заседаний, где обычно проходят публичные слушания, представители власти наконец-то очно выслушали аргументы протестующих. Но встреча началось со скандала. Разместившийся на галерке неизвестно кем приглашенный молодой человек начал орать, что очень хочет, чтобы 25-этажные высотки были построены, потому что ему предложили продать участок в 10 соток на улице Перова за 10 миллионов рублей. При этом сообщить, кто он и где живет, крикун отказался, мол, ему обязательно отомстят! Замолкал он только тогда, когда активисты-антизастройщики пытались снимать на видео. Представитель «Строймастера» также отказался пояснить что-либо по факту прозвучавшей информации о выкупе участков, заявив, что указанный товарищ ему не знаком.

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Всего на встречу пришли сорок человек: представители частного сектора и близлежащих многоквартирных домой на улицах Балакирева и Гоголя. Анохин сразу предупредил, что это «просто встреча», предложив задать вопросы. Однако диалога не получилось. К примеру, на вопросы: «Почему начато строительство, когда разрешение на застройку еще не получено?», «Почему не благоустроена территория возле построенного «Строймастером» дома по переулку Балакирева, 1, как было обещано?», «Почему созданы препятствия для подъезда к вышеуказанному дому пожарных машин?» застройщик отвечал односложно, мол, все - неправда. Неправдой Алексей Берестнев назвал и решение Арбитражного суда Липецкой области от 28 февраля 2019 года о вынесении в отношении «Строймастера» определения о введении процедуры банкротства и назначении временного управляющего Андрея Куцова.

Отрицание очевидных фактов здорово подогрело аудиторию, и дело, как говорится, близилось к мордобою. На шум схватки зашел советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков. Модерировать процесс у него получилось гораздо лучше, чем у Александра Анохина. Правда, чиновник, под руководством которого в марте прошлого года градостроительный Совет Липецка одобрил строительство ЖК «Авангард» (эти самые две 25-этажки), на месте будущей стройки не был еще ни разу. Михаил Щербаков пообещал присутствующим выехать на место и лично убедиться в том, правы или нет в своих суждениях жители этого района.

Завершилась встреча передачей представителям власти предложений жильцов от отклонении проекта ООО «Строймастер» с последующим внесением изменений в Генплан застройки Липецка, позволяющие перевести указанную территорию из зоны застройки многоэтажными домами (Ж4) в зону застройки малоэтажками (Ж2). Именно это решение, по мнению жителей квартала, в состоянии обеспечить при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности уже живущих там людей. Жильцы предложили в будущем предусмотреть обязательную общественную бесплатную парковку для жителей малоэтажных новостроек и 17-этажной «свечки», дома №1 по переулку Балакирева и общую детскую площадку. Предложено также провести благоустройство указанной территории с приведением в порядок дорог и заменой ветхих инженерных сетей и коммуникаций на новые.

Будут ли услышаны властями чаяния горожан, станет известно уже на следующей неделе.
21 1186
#точечная застройка
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Комментарии (21)

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Софья Власьевна.

1 минуту назад
На улице Агрономической строят дом на 17 этажей - это ужас какой-то! Мои окна из дома выходят на этот дом. Больше ничего не видно, кроме узкой полоски дороги и бордюров... Достали с этой точечной застройкой! Пусть возле своих лачужек понастроят домов!
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Житель 3

3 минуты назад
Да плевать хотят на всех, все же уйдут , надо наверное за золотые парашюты думать..
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Ещё один Житель

6 минут назад
"перевести указанную территорию из зоны застройки многоэтажными домами (Ж4) в зону застройки малоэтажками (Ж2)" - в микрорайоне "Елецкий" тоже поначалу был запланирован "Елецкий лайт" как рай с 2-3-этажными домами. Сейчас там растут 7-этажные. Вот и весь "комфорт".
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ул. Перова

9 минут назад
гостья, нет, они просто не смогут реализовать требования норм ПБ на существующей площади застройки (под эти 25-ти этажные дома), без сноса близ расположенных участков.
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Я в шоке

10 минут назад
Застройщик почти банкрот, старые обязательства не выполняет, а эта власть народ дурит и банкрота покрывает. Бабло соберут, поделятся, и всю жизнь в этом месте недострои будут стоять.
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ул. Перова

12 минут назад
советник губернатора обещал сегодня приехать на место и увидеть это всё своими глазами, наверно точно собирался, когда я сегодня с утра уезжал на работу, то мусорная машина то и дело моталась по ул. Балакирева
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гостья

14 минут назад
и по нормам пожарной безопасности там возможно строительство двух 25ти этажек?
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А вот интересно

15 минут назад
Какие-то службы администраций мониторят СМИ? Они должны же видеть, какое социальное напряжение и неприятие вызывают вопросы текущих застроек?! Или нет?? Они намерены решать проблемы?? Или действуют по принципу: стерпится-слюбится??
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Юрий Владимирович

17 минут назад
Молодцы! Вот пример настоящего народного схода! Услышат ли власти?
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Тесей

19 минут назад
градостроительный Совет Липецка не может одобрить , его у него рекомендательная функция ! Итак , руководитель градостроительного Совета Липецка нашёлся , а кто ещё в него входит ? Ну . в этот градостроительный Совет Липецка ? Не в одиночку же , он "ОДОБРЯЕТ "?
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