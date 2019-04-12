44 минуты назад
Встреча противящихся точечной застройке липчан с чиновниками не обошлась без «засланного казачка»
GOROD48 продолжает освещать тему уплотнения существующей застройки в Липецке на примере «шанхая»: квартала, зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником».
У жителей разношерстного массива, этакого «шанхая», зажатого между проспектом Победы, улицами Юных натуралистов, Папина и двумя рынками - Центральным и «Спутником», есть много проблем: изношенные инженерные коммуникации, в частности, канализационные, водопроводные и тепловые сети, которые являются ровесниками образования Липецкой области и узкие убитые дороги (они же - пешеходные дорожки). Возведение здесь двух 25-этажных высоток чрезвычайно уплотнит застройку на этой территории, где на пощади менее гектара станет проживать порядка 650 человек. Следствием станет предельная нагрузка на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру микрорайона.
Рупором общественного мнения стала жительница частного дома по улице Урожайной, 1 Ирина Ганус. Внучка Героя Советского Союза Феодосия Гануса, имя которого носит находящаяся в этом же районе 72-я школа, жестко критикует департамент градостроительства и архитектуры мэрии за то, что решение о строительстве в районе скученной постройки еще двух 25-этажек, принято кулуарно. Мол, о публичных слушаниях жители частного сектора не были извещены совершенно!
- Это наталкивает на мысль, что кто-то преследовал свой стопроцентный коммерческий интерес, - считает Ирина Ганус.
Так как сход жителей района вызвал большой общественный резонанс, вчера вечером в мэрии заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Александр Анохиным встретился с протестующими жителями квартала. На встречу был приглашен и генеральный директор компании «Строймастер» Алексей Берестнев.
В зале заседаний, где обычно проходят публичные слушания, представители власти наконец-то очно выслушали аргументы протестующих. Но встреча началось со скандала. Разместившийся на галерке неизвестно кем приглашенный молодой человек начал орать, что очень хочет, чтобы 25-этажные высотки были построены, потому что ему предложили продать участок в 10 соток на улице Перова за 10 миллионов рублей. При этом сообщить, кто он и где живет, крикун отказался, мол, ему обязательно отомстят! Замолкал он только тогда, когда активисты-антизастройщики пытались снимать на видео. Представитель «Строймастера» также отказался пояснить что-либо по факту прозвучавшей информации о выкупе участков, заявив, что указанный товарищ ему не знаком.
Всего на встречу пришли сорок человек: представители частного сектора и близлежащих многоквартирных домой на улицах Балакирева и Гоголя. Анохин сразу предупредил, что это «просто встреча», предложив задать вопросы. Однако диалога не получилось. К примеру, на вопросы: «Почему начато строительство, когда разрешение на застройку еще не получено?», «Почему не благоустроена территория возле построенного «Строймастером» дома по переулку Балакирева, 1, как было обещано?», «Почему созданы препятствия для подъезда к вышеуказанному дому пожарных машин?» застройщик отвечал односложно, мол, все - неправда. Неправдой Алексей Берестнев назвал и решение Арбитражного суда Липецкой области от 28 февраля 2019 года о вынесении в отношении «Строймастера» определения о введении процедуры банкротства и назначении временного управляющего Андрея Куцова.
Отрицание очевидных фактов здорово подогрело аудиторию, и дело, как говорится, близилось к мордобою. На шум схватки зашел советник и.о. главы Липецка Михаил Щербаков. Модерировать процесс у него получилось гораздо лучше, чем у Александра Анохина. Правда, чиновник, под руководством которого в марте прошлого года градостроительный Совет Липецка одобрил строительство ЖК «Авангард» (эти самые две 25-этажки), на месте будущей стройки не был еще ни разу. Михаил Щербаков пообещал присутствующим выехать на место и лично убедиться в том, правы или нет в своих суждениях жители этого района.
Завершилась встреча передачей представителям власти предложений жильцов от отклонении проекта ООО «Строймастер» с последующим внесением изменений в Генплан застройки Липецка, позволяющие перевести указанную территорию из зоны застройки многоэтажными домами (Ж4) в зону застройки малоэтажками (Ж2). Именно это решение, по мнению жителей квартала, в состоянии обеспечить при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности уже живущих там людей. Жильцы предложили в будущем предусмотреть обязательную общественную бесплатную парковку для жителей малоэтажных новостроек и 17-этажной «свечки», дома №1 по переулку Балакирева и общую детскую площадку. Предложено также провести благоустройство указанной территории с приведением в порядок дорог и заменой ветхих инженерных сетей и коммуникаций на новые.
Будут ли услышаны властями чаяния горожан, станет известно уже на следующей неделе.
Софья Власьевна.
Житель 3
Ещё один Житель
ул. Перова
Я в шоке
ул. Перова
гостья
А вот интересно
Юрий Владимирович
Тесей