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45 минут назад

Порошенко и Зеленский спорили в прямом эфире

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#Украина #выборы
Порошенко и Зеленский спорили в прямом эфире

Запись диалога попала в Сеть.

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского. Порошенко принял участие в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», указывают «Известия».

Во время эфира программы Порошенко поговорил с Зеленским по телефону и предложил ему приехать в студию для дебатов, пишет «Ура.ру». По словам действующего президента, поездка заняла бы 40 минут, так как пробок в вечернем городе нет. Зеленский ответил, что находится в Париже. Шоумен отметил, что Порошенко об этом знает, так как артиста в аэропорт сопровождали автомобили СБУ.



Порошенко в ответ заявил, что готов провести дебаты 14 апреля. После этого началась перепалка на повышенных тонах, и Зеленский повесил трубку.

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур назначен на 21 апреля, в нем примут участие Порошенко и Зеленский, напоминают РИА Новости.
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#Украина #выборы

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