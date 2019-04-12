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51 минуту назад

СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины

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#розыск #терроризм #Украина
СК объявил в розыск бывшего главу Минобороны Украины

Причина - подозрение в призывах к терроризму.

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета РФ о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терроризму, передает « Интерфакс». Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы избрать заочный арест для бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России, уточняет ТАСС.

Лидер партии "Гражданская позиция" Гриценко баллотировался на пост президента Украины. В первом туре он набрал 6,91 процента голосов и во второй тур не прошел.

Анатолий Гриценко родился в 1957 году в селе Богачовка Черкасской области. Окончил Суворовское училище в Киеве, потом служил в авиационном полку вблизи города Ахтырка Сумской области. Далее учился в Киевском высшем авиационном инженерном училище, потом в Институте иностранных языков при Министерстве обороны США. Еще через год закончил оперативно-стратегический факультет Университета Военно-воздушных сил США.

После прохождения службы работал преподавателем в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище, а также – на штабных должностях в Министерстве обороны Украины.

С конца 1990-х и до начала 2000-х возглавлял аналитическую службу аппарата СНБО и занимал должность президента Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Во время президентской кампании 2004 года присоединился к избирательному штабу Виктора Ющенко в качестве аналитика. Ему с командой пришлось в экстренные сроки разрабатывать предвыборную программу кандидата.

С 4 февраля 2005 по 18 декабря 2007 гг. – министр обороны Украины. Он занимал эту должность в правительстве Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича – всех премьеров каденции Ющенко.

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#розыск #терроризм #Украина

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