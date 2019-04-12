В России
56 минут назад
В России утвердили правила автотюнинга
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Медведев подписал постановление.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах внесения изменений в конструкцию автомобилей, которое позволит упростить процесс. Документ опубликован на сайте Правительства РФ, сообщает « Лента.ру».
- "Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным, - отмечается в пояснительной записке.
Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, уточняет РИА Новости. После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидетельство или отказывают в утверждении изменений.
Перечислены и причины, по которым автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Речь, в частности, идет об изменениях, которые приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства, перечисляет РБК.
- "Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным, - отмечается в пояснительной записке.
Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, уточняет РИА Новости. После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидетельство или отказывают в утверждении изменений.
Перечислены и причины, по которым автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Речь, в частности, идет об изменениях, которые приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства, перечисляет РБК.
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