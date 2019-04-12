В России

56 минут назад

В России утвердили правила автотюнинга

160
#автотюнинг #правила
В России утвердили правила автотюнинга

Медведев подписал постановление.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах внесения изменений в конструкцию автомобилей, которое позволит упростить процесс. Документ опубликован на сайте Правительства РФ, сообщает « Лента.ру».

- "Принятое решение позволит сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию более прозрачным и понятным, - отмечается в пояснительной записке.

Автовладелец сможет изменять конструкцию транспортного средства, получив разрешение в Госавтоинспекции. Для этого водитель должен предоставить заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией, уточняет РИА Новости. После внесения изменений в конструкцию автомобиль должен пройти осмотр в ГИБДД. Затем хозяину машины выдают свидетельство или отказывают в утверждении изменений.

Перечислены и причины, по которым автовладельцу может быть отказано в тюнинге. Речь, в частности, идет об изменениях, которые приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства, перечисляет РБК.
160
#автотюнинг #правила

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Запертый пациент скончался в подсобке больницы
#пациент #подсобка
Запертый пациент скончался в подсобке больницы

1 минуту назад

В России
Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику
#аренда #интимные услуги
Женщина сдавала дочь в аренду своему любовнику

7 минут назад

В России
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ
#МРОТ #зарплата
За работу в выходные будут платить сверх МРОТ

12 минут назад

В России
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска
#приложение #чат
В чатах WhatsApp можно будет уйти в режим отпуска

21 минуту назад

В России
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью
#холодильник
Холодильник насмерть придавил мужчину, решившего поесть ночью

27 минут назад

В России
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками
#Спартак #ДТП #драка
Футболист «Спартака» извинился перед болельщиками

32 минуты назад

В России