Происшествия

сегодня, 13:34

Водитель украли часть урожая фермера

2 876
#кража
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Водитель украли часть урожая фермера

Нанятые для перевозки сахарной свеклы водители похитили 200 тонн корнеплодов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено в ноябре-декабре 2017 года. Водители, путем подмены товарно-транспортных накладных, совершили хищение около  200 т свеклы, причинив фермеру значительный  материальный ущерб.

Несмотря на явные признаки совершенного преступления, органом дознания выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые  неоднократно отменялись прокуратурой в рамках надзора за соблюдением законности в ходе уголовно-процессуальной деятельнсти органов внутренних дел. 

В настоящее время СО ОМВД России по Добринскому району по требованию прокурора возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Устанавливается круг причастных к совершению преступления лиц,  а также размер причиненного предпринимателю ущерба.

2 876
#кража
2

Комментарии (2)

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Твоя

49 минут назад
Моя не понимай.
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Анна Ванна

сегодня, 13:51
Я понимаю, что написать целую заметку из 15 строк без ошибок не всем дано, но хотя бы заголовок из 5 слов можно, а?
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