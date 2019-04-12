Водитель украли часть урожая фермера

Нанятые для перевозки сахарной свеклы водители похитили 200 тонн корнеплодов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, преступление было совершено в ноябре-декабре 2017 года. Водители, путем подмены товарно-транспортных накладных, совершили хищение около 200 т свеклы, причинив фермеру значительный материальный ущерб.

Несмотря на явные признаки совершенного преступления, органом дознания выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые неоднократно отменялись прокуратурой в рамках надзора за соблюдением законности в ходе уголовно-процессуальной деятельнсти органов внутренних дел.

В настоящее время СО ОМВД России по Добринскому району по требованию прокурора возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Устанавливается круг причастных к совершению преступления лиц, а также размер причиненного предпринимателю ущерба.