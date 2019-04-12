Пакостящих ассенизаторов стоит снимать на камеру

В управлении экологии готовы привлечь их к административной ответственности.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Анна. Женщина стала свидетелем слива нечистот в реку. Анна сняла ассенизатора на фото и сделала ему замечание.- Водитель возомнил себя неприкасаемой персоной и откровенно хамил, когда я делала фото этого безобразия, - возмущается Анна.В отделе государственного надзора управления экологии и природных ресурсов по Липецкой области Анне советуют не замалчивать ситуацию, а отправить все медиафайлы на почту ведомства. Подобные сообщения, в том числе — и телефонные звонки, становятся поводом для проведения проверок. Часто нарушителя уже и след простыл, так что фото и видео станут прекрасной доказательной базой для привлечения таких ассенизаторов к ответственности. За слив жидких отходов положен штраф от 1 000 рублей для частных лиц, от 10 000 рублей — для должностных и от 100 000 рублей для юридических.