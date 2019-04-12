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Инвесторы терпят убытки из-за «ЛИКа»

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#ЛИК #Елецкий
Инвесторы терпят убытки из-за «ЛИКа»

Партнеры корпорации потребовали возврата 25 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области обязал «Липецкую ипотечную корпорацию» выплатить бывшему партнеру компании свыше 25,6 млн рублей. Иск к «ЛИК» подала столичная организация «Инкомспецстрой».

«Инкомспецстрой» и «ЛИК» заключили договор инвестирования в ноябре 2013 года. По контракту москвичи инвестировали 95 млн рублей в прокладку коммуникаций в микрорайоне «Елецкий». При подписании договора эта сумма была конечной. Соглашение предполагало, что инвестиции вкладываются в теплосети, сети водоснабжения и водоотведения, дождевую канализацию, радиофикацию, телевизионную сеть для четырехсекционной высотки. К концу 2017 года «ЛИК» начал вводить коммуникации в эксплуатацию, но держал московским партнеров в неведении о расходовании инвестиций. Ситуация накалилась до предела, когда «ЛИК» в 2018 году отозвал заявку на подключение коммуникаций. Ипотечная корпорация заявила, что москвичи сами должны разбираться с липецкими энергетиками и заключать договоры на подключение. Подключение дома к коммуникациям обошлось «Инкомспецстрой» в 25,6 млн рублей. Эту сумму инвесторы и потребовали от «ЛИК». Ипотечная корпорация не признала иск. Суд оказался на стороне инвесторов.

АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».

Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении Клевцова возбуждены шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над Клевцовым в закрытом режиме идет в Воронеже.
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#ЛИК #Елецкий

Комментарии (4)

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Маруся

13 минут назад
А с Клевцовым то что так долго суд идет?
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Вася Пупкин ©

15 минут назад
Галя, если вас поставят у штурвала корабля, то это не значит, что вы его, не штурвала, а корабля, конечно, хозяйка. Все заводы, поля и прочее у Трио - это собственность Сбербанка! Подумайте, почему Трио именно сейчас продает свои активы французам, а якобы глава соскочила в мэрию.
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Галя

38 минут назад
Ага уваркина сахарный завод просранькала и в мэрши залезла. Усе по плану шеф.
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Вона че!

39 минут назад
Охренели эти олигархи уже! Разоряются, а потом во власть тупни лезуть!
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