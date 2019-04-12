Происшествия

27 минут назад

«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть порно со мной»

9 1305
#побои
«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть порно со мной»

Липчанка Светлана разместила в Instagram крик души. Женщина рассказала о регулярных побоях, которые наносил ей сожитель, об угрозах с его стороны и краже ее собственности. Оказалось, что нечто похожее происходило и с другими женщинами, которые имели знакомство с другом Светланы. 

- Я познакомилась с ним в фитнес-зале, где он был тренером, а я туда ходила. Мы встречались в прошлом году три месяца. К счастью, я быстро поняла, что живу с альфонсом. Как я это поняла? В Сети наткнулась на статью «Как понять, что мужчина альфонс?». Вот все, что там было написано — это как методичка для него: до запятой и мозга костей он альфонс, - уверена Светлана. - Итак, через три месяца я поняла, что он живет за мой счет, и выгнала его из своей квартиры. Но он украл мои вещи. Фотоаппарат и ноутбук мне удалось вернуть, но у него осталась другая моя собственность. Кражами история наших отношений не ограничивается. Он меня четыре раза избивал, даже после расставания. У него остались ключи от моей квартиры, он приходил и бил меня.

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Светлана утверждает, что обращалась в полицию с заявлениями о двух о кражах, побоях и распространении интимных съемок.

- Эта не интимные фото, и даже не эротика. Он слил в Сеть натуральное порно с моим участием. Очень грязный поступок, - говорит женщина. - После того, как полиция вернула мне украденные вещи, я в феврале написала отказ от претензий. К тому времени я успокоилась. Правда, мне сказали, что за слитое в интернет порно ему и без моего заявления грозит судимость. Но пока это дело зависло.

А вот некрасивая история любви получила продолжение. Светлана работает фотографом, снимает выпускные альбомы для школ и детских садов. Когда она еще была в отношениях со своим бойфрендом, то однажды при доставке отпечатанных фотокниг оставила его контакты. Фирма по ошибке на днях оправила партию альбомов на имя экс-ухажера.

 - Он получил эти книги и стал вымогать у меня 11 000 рублей, по 500 рублей за альбом. Я отказалась платить. Тогда он каким-то образом нашел контакты моих заказчиков и стал требовать деньги с них. Заказчики мне позвонили и пригрозили судом. Я связалась с фирмой-отправителем и потребовала разрешить ситуацию. В итоге фирма с пустого места заплатила ему 3 000 рублей, чтобы он отдал мне книги, - рассказала Светлана. - Именно эта ситуация и побудила меня оставить пост в Instagram и рассказать всю правду. Надеюсь, так я уберегу других девочек от похожих ситуаций. 

Оказалось, что Светлана не единственная липчанка, пострадавшая от знакомства с тренером. На ее пост откликнулись девушки, попавшие в аналогичную историю. 

- Сейчас я опасаюсь, что он будет мстить. Но мой direct завален сообщениями о желании помочь мне и защитить меня. С пострадавшими от него девочками, если с мной что-то произойдет, мы напишем на него коллективное заявление, - говорит Светлана.
9 1305
#побои

Комментарии (9)

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Svetik

2 минуты назад
Ну так в статье не вся картина. Почитайте, что мелким шрифтом написано рядом с фото. Бил * (судя по всему, её детях), таскал за волосы, запирал в кладовке, отнял ключи от квартиры (а почему бы не сменить замки?), ключи от машины (а кто мешал поменять замки и ключи у машины?), соседи вызывали полицию при ее визгах - а она продолжала изображать из себя "влюбленную дуру". Причем у этой дамы сын вполне взрослый, если способен что-то записывать на диктофон. Более чем странная ситуация.
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ааа

3 минуты назад
Житель, как звать?
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гостья

4 минуты назад
Маруся, воти интересно, а почему она не назвала ни клуб, ни ФИО? и как это если со мной что-то произойдет", а то т.е. пока еще ничего не произошло получается? А еще интереснее зачем это публикует город48? Информация хоть проверенная? Или фейк?
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Но

4 минуты назад
ссылку бы на порно
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777

4 минуты назад
Идиотка убогая. Никакой личной жизни у неё нет, вот она её себе и выдумывает.
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Маруся

7 минут назад
Самое главное, что эта курица не сказала, в каком клубе работает этот недомужик, чтоб остальные курицы не повелись
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Житель

11 минут назад
Во Флекс джим он работает
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Кент

15 минут назад
Бабы дружите с головой , и неменяйте мозги на пичушку.
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гостья

18 минут назад
прочитала раз, второй, третий и вопрос: а это вообще про что здесь написано? и с какого перепуга такие фото выкладываются? прямо нтв или шоу малахова....он ее бьет, а она с ним живет...прямо мазохизм...ну тогда бы писала в каком клубе такой тренер работает и кто он, а то хоть нтв приглашать пора
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