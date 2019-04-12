«Он меня бил, крал у меня и выложил в Сеть порно со мной»

Липчанка Светлана разместила в Instagram крик души. Женщина рассказала о регулярных побоях, которые наносил ей сожитель, об угрозах с его стороны и краже ее собственности. Оказалось, что нечто похожее происходило и с другими женщинами, которые имели знакомство с другом Светланы.

- Я познакомилась с ним в фитнес-зале, где он был тренером, а я туда ходила. Мы встречались в прошлом году три месяца. К счастью, я быстро поняла, что живу с альфонсом. Как я это поняла? В Сети наткнулась на статью «Как понять, что мужчина альфонс?». Вот все, что там было написано — это как методичка для него: до запятой и мозга костей он альфонс, - уверена Светлана. - Итак, через три месяца я поняла, что он живет за мой счет, и выгнала его из своей квартиры. Но он украл мои вещи. Фотоаппарат и ноутбук мне удалось вернуть, но у него осталась другая моя собственность. Кражами история наших отношений не ограничивается. Он меня четыре раза избивал, даже после расставания. У него остались ключи от моей квартиры, он приходил и бил меня.Светлана утверждает, что обращалась в полицию с заявлениями о двух о кражах, побоях и распространении интимных съемок.- Эта не интимные фото, и даже не эротика. Он слил в Сеть натуральное порно с моим участием. Очень грязный поступок, - говорит женщина. - После того, как полиция вернула мне украденные вещи, я в феврале написала отказ от претензий. К тому времени я успокоилась. Правда, мне сказали, что за слитое в интернет порно ему и без моего заявления грозит судимость. Но пока это дело зависло.А вот некрасивая история любви получила продолжение. Светлана работает фотографом, снимает выпускные альбомы для школ и детских садов. Когда она еще была в отношениях со своим бойфрендом, то однажды при доставке отпечатанных фотокниг оставила его контакты. Фирма по ошибке на днях оправила партию альбомов на имя экс-ухажера.- Он получил эти книги и стал вымогать у меня 11 000 рублей, по 500 рублей за альбом. Я отказалась платить. Тогда он каким-то образом нашел контакты моих заказчиков и стал требовать деньги с них. Заказчики мне позвонили и пригрозили судом. Я связалась с фирмой-отправителем и потребовала разрешить ситуацию. В итоге фирма с пустого места заплатила ему 3 000 рублей, чтобы он отдал мне книги, - рассказала Светлана. - Именно эта ситуация и побудила меня оставить пост в Instagram и рассказать всю правду. Надеюсь, так я уберегу других девочек от похожих ситуаций.Оказалось, что Светлана не единственная липчанка, пострадавшая от знакомства с тренером. На ее пост откликнулись девушки, попавшие в аналогичную историю.- Сейчас я опасаюсь, что он будет мстить. Но мой direct завален сообщениями о желании помочь мне и защитить меня. С пострадавшими от него девочками, если с мной что-то произойдет, мы напишем на него коллективное заявление, - говорит Светлана.