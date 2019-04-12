КосмоЗабег внесет коррективы в движение автобусов

Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением 13 апреля Космического забега, посвященного Дню Космонавтики, ориентировочно с 10.00 до 11.00 в режиме ожидания будет осуществляться движение автобусов №№ 9, 11, 22, 23, 24, 24А, 36, 48, 300, 306, 311, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 359 по маршруту:



ул.Гагарина (Быханов сад) – пл.Авиаторов – ул.Космонавтов – пересечение ул.Космонавтов и ул.Терешковой – ул.Космонавтов - пл.Авиаторов - ул.Гагарина (Быханов сад).



По мере перемещения участников забега по указанным улицам, движение муниципального транспорта будет восстановлено согласно утвержденным схемам и расписанию.

