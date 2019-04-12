Общество

32 минуты назад

КосмоЗабег внесет коррективы в движение автобусов

1 289
#транспорт
КосмоЗабег внесет коррективы в движение автобусов
Городской департамент транспорта сообщает, что в связи с проведением 13 апреля Космического забега, посвященного Дню Космонавтики,  ориентировочно с 10.00 до 11.00 в режиме ожидания будет осуществляться движение автобусов №№ 9, 11, 22, 23, 24, 24А, 36, 48, 300, 306, 311, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 359 по маршруту:  

ул.Гагарина (Быханов сад) – пл.Авиаторов – ул.Космонавтов – пересечение ул.Космонавтов и ул.Терешковой – ул.Космонавтов - пл.Авиаторов - ул.Гагарина (Быханов сад).  

По мере перемещения участников забега по указанным улицам, движение муниципального транспорта будет восстановлено согласно  утвержденным схемам и расписанию. 
1 289
#транспорт

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

космонавт

7 минут назад
А космический субботник будет?
ответить

Еще в рубрике

«ЭкоПром-Липецк»: собираем пластик отдельно.
#ЭкоПром-Липецк
«ЭкоПром-Липецк»: собираем пластик отдельно.

сегодня, 09:00

Общество
Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию
#Татьяна Азова
59
Главный архитектор Липецка ушла по собственному желанию

сегодня, 08:53

Общество
Подвальную кальянную закрыли из-за нарушения прав жильцов дома
#санитария #кальян #нарушение
4
Подвальную кальянную закрыли из-за нарушения прав жильцов дома

сегодня, 08:33

Общество
Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса
#температурный рекорд
5
Липецку не хватило до температурного рекорда меньше градуса

сегодня, 08:32

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий
#парк #экстрим #строительство
32
Строительство скейт-парка приостановлено из-за разногласий

вчера, 17:58

Общество