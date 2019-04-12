51 минуту назад
Два человека погибли в перевернувшемся «ВАЗе»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека, три - погибли.
Аналогичное ДТП с тяжкими последствиями зарегистрировано в Добровском районе. В 12:01 на автодороге «Липецк – Борисовка» в районе АЗС «Газпром», по предварительным сведениям, 26-летний водитель автомобиля « БМВ-325I», при повороте не пропустил двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Рено-Сандеро» под управлением 67-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Рено-Сандеро» и его 30-летний пассажир. 70-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте ДТП.
В Данковском районе на автодороге «Данков - Теплое – Воскресенское» 44-летний «ВАЗ-21099» допустил съезд автомобиля в кювет. Водитель «ВАЗа» его и 56-летний пассажир погибли на месте аварии.
За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1298 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2-х водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 854 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.