Два человека погибли в перевернувшемся «ВАЗе»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека, три - погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 апреля в селе Завальное Усманского района 34-летняя женщина при управлении автомобилем «ВАЗ-21102», не уступила дорогу автомобилю «Богдан-2111» под управлением 25-летнего водителя, в результате чего тот съехал в кювет и машина опрокинулась. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Богдан-2111», доставлялся с различными травмами в ГУЗ «Усманская МРБ», после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Аналогичное ДТП с тяжкими последствиями зарегистрировано в Добровском районе. В 12:01 на автодороге «Липецк – Борисовка» в районе АЗС «Газпром», по предварительным сведениям, 26-летний водитель автомобиля « БМВ-325I», при повороте не пропустил двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Рено-Сандеро» под управлением 67-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Рено-Сандеро» и его 30-летний пассажир. 70-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте ДТП.

В Данковском районе на автодороге «Данков - Теплое – Воскресенское» 44-летний «ВАЗ-21099» допустил съезд автомобиля в кювет. Водитель «ВАЗа» его и 56-летний пассажир погибли на месте аварии.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1298 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2-х водителей, за неиспользование ремней безопасности – 62. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 854 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.