Общество
15 минут назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 12 апреля 2019 года. У Липецка, который имеет прямо отношение к космонавтике, сегодня особый праздник!
День в истории
В этот самый день, 12 апреля, 386 лет назад ученому Галилео Галилею было совершенно не до смеха: его заперли во Дворце святой инквизиции и начали против него обвинительный процесс. Отрекись, говорят, от ложного учения Николая Коперника, признай, что в центре мира находится Земля, а Солнце вокруг него кружится.
Галилео сначала кипятился, произносил пламенные речи в защиту Коперника.
«Его, а не мужа Мариванны считаю своим соперником!» - в запале цитировал он Маяковского, но не факт, что дословно.
В ответ Галилею ласково и сочувственно сказали, что он впал в ересь, внушенную ему самим дьяволом, что раз он возомнил, будто Земля болтается вокруг Солнца, то он явно болен, и его нужно лечить. Потом инквизиторы показали Галилею кое-какие медицинские инструменты и рассказали, как собираются лечить. Тот побледнел, начал мять в пальцах подол своей рубахи и заверил всех, что он уже выздоровел. На самом деле он лишь затаился.
Вирус галилейской ереси уже окреп и пошел в народ. К 1961 году жители страны СССР настолько впали в ересь, что решили уже, наконец, сами посмотреть, что там, в небе, вокруг чего обращается и потому отправили туда добровольца, Юрия Гагарина. Тот слетал, вернулся и подтвердил, что Галилей был прав.
Кстати, первому в мире космонавту по возвращении подарили в числе прочего машину «Волга» специальной сборки – черного цвета, с голубым салоном.
А 12 апреля 1985 года с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24. Вот какой знаменательный день.
Предлагаем вам в честь Дня космонавтики пройти сегодня наш новый тест «Липецк, ты космос!» - проверьте, насколько хорошо вам знакома эта славная страница в истории города.
Музыкальная пауза
Сегодня праздник и потому наш здравый смысл отдыхает. Танцуем!
Ждите дождей
По Липецкой области может прокатиться волна ливней и гроз, да, скорее всего, она так и сделает. Станет заметно холодней и ветреней.
А в целом картина такова: в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы, днем также пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер восточный, 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 15 до 20 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Транспорт
Совсем не хочется выбираться из кровати, но дела не ждут. Пешеходам советуем взять зонтик, а автомобилистам прикинуть маршрут по интерактивной карте. Пока на дорогах свободно.
Без воды и электричества
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.
В части электроснабжения:
1. 09:00-17:00 - ул. Бехтерева; Гвардейская, ч/с ул. Рябиновая; Солнечная; Городовикова; Медицинская, пер. П. Морозова; пр-д Комсомольский; ул. Кооперативная; Верхняя; Комсомольская; Шмидта; Чаплыгина; Котовского; 2-ая Крымская; пер. Джамбула, снт «Строитель».
2. 09:00-16:00 - ул. Ушинского, 1; 1а; 3; 8; 40лет Октября, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; пл. Константиновой, 4; 5; ул. Смыслова, 4; 4а; 13; Газина, 1; 2; 5; 7; 9; 12а.
В части холодного водоснабжения:
1. 10:00-16:00 - ул. Ангарская, 3; 5; 7; 9; 11; Детская, 2б; 2в.
2. 10:00-17:00 - ул. Писарева, 6; 7; 10; 10а; 12; 12а.
Тем временем
Приготовьтесь, сейчас будет важная информация. Исследователи сделали знаковое открытие, которое, как мы считаем, просто перевернет современную мужскую моду.
Итак, учёные из Австралии установили, что длинная борода у мужчин может свидетельствовать о маленьких яичках.
«Исследователи изучали приматов и обнаружили, что у особей с маленькими яичками более густой и шелковистый волосяной покров по всему телу. Подобное помогает самцам привлекать самок. Учёные решили провести аналогичное исследование у людей и обнаружили наличие аналогичной закономерности. Те мужчины, которые подсознательно предрасположены к отращиванию бороды, проигрывали в размере яичек гладковыбритым парням. Борода помогает им демонстрировать другие свои положительные качества, включая наличие повышенного уровня тестостерона в организме», - прочли мы в источнике, и долго потом смеялись, вытирая слезы. Гладковыбритые парни нашей редакции заметно приосанились.
Ученые заметили, что исследования в этом направлении продолжаются, и им нужно больше ламберсексуалов для опытов. Попутно они попробуют соотнести размер яичек респондентов с размером клетки на рубашке, шириной подтяжек и степенью брутальности татуировок.
Что-то подсказывает нам, что с такими научными теориями мы скоро растеряем всех хипстеров и разорим все барбершопы.
Липецк, дорогой, с новым днем тебя! Будь счастлив и читай свежие новости на GOROD48!
фото delo.ua
В этот самый день, 12 апреля, 386 лет назад ученому Галилео Галилею было совершенно не до смеха: его заперли во Дворце святой инквизиции и начали против него обвинительный процесс. Отрекись, говорят, от ложного учения Николая Коперника, признай, что в центре мира находится Земля, а Солнце вокруг него кружится.
Галилео сначала кипятился, произносил пламенные речи в защиту Коперника.
«Его, а не мужа Мариванны считаю своим соперником!» - в запале цитировал он Маяковского, но не факт, что дословно.
В ответ Галилею ласково и сочувственно сказали, что он впал в ересь, внушенную ему самим дьяволом, что раз он возомнил, будто Земля болтается вокруг Солнца, то он явно болен, и его нужно лечить. Потом инквизиторы показали Галилею кое-какие медицинские инструменты и рассказали, как собираются лечить. Тот побледнел, начал мять в пальцах подол своей рубахи и заверил всех, что он уже выздоровел. На самом деле он лишь затаился.
Вирус галилейской ереси уже окреп и пошел в народ. К 1961 году жители страны СССР настолько впали в ересь, что решили уже, наконец, сами посмотреть, что там, в небе, вокруг чего обращается и потому отправили туда добровольца, Юрия Гагарина. Тот слетал, вернулся и подтвердил, что Галилей был прав.
Кстати, первому в мире космонавту по возвращении подарили в числе прочего машину «Волга» специальной сборки – черного цвета, с голубым салоном.
А 12 апреля 1985 года с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24. Вот какой знаменательный день.
Предлагаем вам в честь Дня космонавтики пройти сегодня наш новый тест «Липецк, ты космос!» - проверьте, насколько хорошо вам знакома эта славная страница в истории города.
Музыкальная пауза
Сегодня праздник и потому наш здравый смысл отдыхает. Танцуем!
Ждите дождей
По Липецкой области может прокатиться волна ливней и гроз, да, скорее всего, она так и сделает. Станет заметно холодней и ветреней.
А в целом картина такова: в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы, днем также пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер восточный, 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 15 до 20 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Транспорт
Совсем не хочется выбираться из кровати, но дела не ждут. Пешеходам советуем взять зонтик, а автомобилистам прикинуть маршрут по интерактивной карте. Пока на дорогах свободно.
Без воды и электричества
В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.
В части электроснабжения:
1. 09:00-17:00 - ул. Бехтерева; Гвардейская, ч/с ул. Рябиновая; Солнечная; Городовикова; Медицинская, пер. П. Морозова; пр-д Комсомольский; ул. Кооперативная; Верхняя; Комсомольская; Шмидта; Чаплыгина; Котовского; 2-ая Крымская; пер. Джамбула, снт «Строитель».
2. 09:00-16:00 - ул. Ушинского, 1; 1а; 3; 8; 40лет Октября, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; пл. Константиновой, 4; 5; ул. Смыслова, 4; 4а; 13; Газина, 1; 2; 5; 7; 9; 12а.
В части холодного водоснабжения:
1. 10:00-16:00 - ул. Ангарская, 3; 5; 7; 9; 11; Детская, 2б; 2в.
2. 10:00-17:00 - ул. Писарева, 6; 7; 10; 10а; 12; 12а.
Тем временем
Приготовьтесь, сейчас будет важная информация. Исследователи сделали знаковое открытие, которое, как мы считаем, просто перевернет современную мужскую моду.
Итак, учёные из Австралии установили, что длинная борода у мужчин может свидетельствовать о маленьких яичках.
«Исследователи изучали приматов и обнаружили, что у особей с маленькими яичками более густой и шелковистый волосяной покров по всему телу. Подобное помогает самцам привлекать самок. Учёные решили провести аналогичное исследование у людей и обнаружили наличие аналогичной закономерности. Те мужчины, которые подсознательно предрасположены к отращиванию бороды, проигрывали в размере яичек гладковыбритым парням. Борода помогает им демонстрировать другие свои положительные качества, включая наличие повышенного уровня тестостерона в организме», - прочли мы в источнике, и долго потом смеялись, вытирая слезы. Гладковыбритые парни нашей редакции заметно приосанились.
Ученые заметили, что исследования в этом направлении продолжаются, и им нужно больше ламберсексуалов для опытов. Попутно они попробуют соотнести размер яичек респондентов с размером клетки на рубашке, шириной подтяжек и степенью брутальности татуировок.
Что-то подсказывает нам, что с такими научными теориями мы скоро растеряем всех хипстеров и разорим все барбершопы.
Липецк, дорогой, с новым днем тебя! Будь счастлив и читай свежие новости на GOROD48!
фото delo.ua
116