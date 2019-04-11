Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Липецкой области погибли 77 человек

Но статистика по другим регионам удручает еще больше

По данным общественного центра «За безопасность российских дорог», в Липецкой области за 2018 год погибли из-за неудовлетворительного состояния дорог 77 человек и 878 получили травмы. В целом же, в Липецкой области в ДТП погибли в 2018 году 205 человек.При этом, регион по безопасности дорог вошел по итогам прошлого года в 13 самых «благополучных» из 50 областей –«миллионников». Липецкая область на 5 месте, прибавив 7 пунктов по сравнению с 2017 годом.Возглавляет рейтинг Томская область. Там из-за неудовлетворительного состояния дорог в прошлом году погибли 36 человек.Замыкает печальный рейтинг Челябинская область. Из-за «убитых» дорог там погибли в прошлом году 356 человек.Соседняя, Воронежская область тоже в опасной, «красной зоне» с 218-ю погибшими. Белгородчина на 8 месте – 123 погибших из-за неудовлетворительного состояния дорог. Курская область (11 место) – 84 погибших.