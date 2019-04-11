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Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Липецкой области погибли 77 человек

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#ДТП #разбитые дороги
Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Липецкой области погибли 77 человек

Но статистика по другим регионам удручает еще больше

По данным общественного центра «За безопасность российских дорог», в Липецкой области за 2018 год погибли из-за неудовлетворительного состояния дорог 77 человек и 878 получили травмы. В целом же, в Липецкой области в  ДТП погибли в 2018 году 205 человек.

При этом, регион по безопасности дорог вошел по итогам прошлого года в 13 самых «благополучных» из 50 областей –«миллионников». Липецкая область на 5 месте, прибавив 7 пунктов по сравнению с 2017 годом.

Возглавляет рейтинг Томская область. Там из-за неудовлетворительного состояния дорог в прошлом году погибли 36 человек.
Замыкает печальный рейтинг Челябинская область. Из-за «убитых» дорог там погибли в прошлом году 356 человек.

Соседняя, Воронежская область тоже в опасной, «красной зоне» с 218-ю погибшими. Белгородчина на 8 месте – 123 погибших из-за неудовлетворительного состояния дорог. Курская область (11 место) – 84 погибших.

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#ДТП #разбитые дороги

Комментарии (1)

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Явная брехня

8 минут назад
погибло больше в разы из за плохих дорог Наши чинуши и рвачи когда будут нормальные дороги мы за хорошие дороги платим налоги а получаем сами видете что уменьшите дорожные налоги это альтернатива Мы не за что платим вам ублюдки
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