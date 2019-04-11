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17 минут назад
Липецкая вечЁрка: смерть под мостом, жестокие подростки и cкандал в областном Совете
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 11 апреля.
Самая обсуждаемая новость – скандал на сессии областного Совета. За теперь уже омбудсмена Ираиду Тихонову отказались голосовать несколько депутатов областного Совета. Так, Олег Хомутинников заявил, что Ираида Тихонова была в числе сенаторов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста в России, и морального права голосовать за нее он не имеет.
Куда сдержаннее читатели отнеслись к новости про то, что «Липецкие школьники смогут питаться в кредит». Липчане оставили к сообщению о модернизации программы более семи десятков комментариев. Читатели мало верят в том, что новая система пресечет воровство продуктов из столовых, а дети будут есть блюда.
Липчан утром шокировало сообщение – с Петровского моста упал человек. Были слышны всплеск и крики. Затем все стихло, мужчина ушел под воду. В операции по поискам тела мужчины задействовали два спасательных отряда. Мужчина погиб.
Чуть позже стало известно о преступлении сексуального характера. Его вскрыли нечаянно. В ходе профилактического месячника прокуроры заметили, что один из студентов не ходит на занятия в училище. После беседы с ним вышла на свет страшная история – юноша не ходил на занятия из-за, того что его третировали другие учащиеся. Дошло до того, что те изнасиловали его сторонним предметом.
Вместе с этим полиция и прокуратура разбираются в несчастном случае на железнодорожном вокзале. Там вчера током убило мужчину. Погибший находился на крыше грузового вагона, когда его ударил высоковольтный разряд. Личность погибшего, от которого остались только ботинки, уже установлена, им оказался 24-летний липчанин.
Куда сдержаннее читатели отнеслись к новости про то, что «Липецкие школьники смогут питаться в кредит». Липчане оставили к сообщению о модернизации программы более семи десятков комментариев. Читатели мало верят в том, что новая система пресечет воровство продуктов из столовых, а дети будут есть блюда.
Липчан утром шокировало сообщение – с Петровского моста упал человек. Были слышны всплеск и крики. Затем все стихло, мужчина ушел под воду. В операции по поискам тела мужчины задействовали два спасательных отряда. Мужчина погиб.
Чуть позже стало известно о преступлении сексуального характера. Его вскрыли нечаянно. В ходе профилактического месячника прокуроры заметили, что один из студентов не ходит на занятия в училище. После беседы с ним вышла на свет страшная история – юноша не ходил на занятия из-за, того что его третировали другие учащиеся. Дошло до того, что те изнасиловали его сторонним предметом.
Вместе с этим полиция и прокуратура разбираются в несчастном случае на железнодорожном вокзале. Там вчера током убило мужчину. Погибший находился на крыше грузового вагона, когда его ударил высоковольтный разряд. Личность погибшего, от которого остались только ботинки, уже установлена, им оказался 24-летний липчанин.