Иностранные авто подорожали, а велосипеды подешевели

100,4% составил индекс потребительских цен в Липецкой области в марте, с начала года инфляция составила 1,7% (в целом по стране — 1,8%).

Продукты питания подорожали в марте на 0,7%, а с начала года на 2,1%. Заметнее всего выросли цены на муку – на 7%, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия – на 4%, безалкогольные напитки, масло и жиры – на 2%, плодовоовощную продукцию – на 1,5%, мороженое, кондитерские изделия, алкогольные напитки, молоко и молочную продукцию, рыбопродукты, овощные, фруктово-ягодные консервы – на 1%. Вместе с тем снизились цены на охлажденные и мороженые куры, яйца – на 4%, сахар – на 3%.



Цены на непродовольственные товары в марте увеличились на 0,4%, а в целом за три месяца на 1,3%. Шины для легкового автомобиля, ювелирные изделия, товары для животных подорожали на 2%, новые легковые автомобили иностранной марки – на 1%, газовое моторное топливо, моющие и чистящие средства, фарфоро-фаянсовая посуда, средства связи, предметы садоводства, парфюмерно-косметические товары, табачные изделия, электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, медицинские товары – на 0,5-0,7%. Одновременно с этим снизились цены на велосипеды для взрослых – на 5%, телерадиотовары – на 3%, товары для спорта – на 2%.



Цены и тарифы на услуги в марте остались такими же, как и в феврале, хотя с начала года они подорожали на 1,5%. Так, подорожала стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 5%, абонентская плата за доступ к сети Интернет – на 3%, плата за аренду однокомнатной квартиры у частных лиц, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры – на 2%, плата за аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц, стоимость проезда в поездах дальнего следования, стоимость полета в салоне экономического класса самолета, медицинские услуги – на 1%. Вместе с тем снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 6%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 1%, сообщает Липецкстат.



