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Эксперты назвали проблемой «маскировку» ИП под самозанятых

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#налоги

Каждый шестой россиянин, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, раньше был индивидуальным предпринимателем.  

По словам собеседника «Известий» в Федеральной налоговой службе, это делается для снижения налогов, и это опасная тенденция, хоть ее и нельзя назвать массовой. Из-за такой «хитрости» страховые фонды могут к концу года недополучить около 300 млн рублей.   

При этом директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил, что разработчики проекта о самозанятых понимали, что многие индивидуальные предприниматели без наемных работников воспользуются этой опцией.  

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что в краткосрочной перспективе потери от перерегистрации действительно будут.  

Однако по мере развития бизнеса самозанятые, скорее всего, будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае, по словам эксперта, нет необходимости вводить запрет на смену статуса для индивидуальных предпринимателей. 

 
173
#налоги

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