В России
сегодня, 17:54
Эксперты назвали проблемой «маскировку» ИП под самозанятых
173
Каждый шестой россиянин, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, раньше был индивидуальным предпринимателем.
По словам собеседника «Известий» в Федеральной налоговой службе, это делается для снижения налогов, и это опасная тенденция, хоть ее и нельзя назвать массовой. Из-за такой «хитрости» страховые фонды могут к концу года недополучить около 300 млн рублей.
При этом директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил, что разработчики проекта о самозанятых понимали, что многие индивидуальные предприниматели без наемных работников воспользуются этой опцией.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что в краткосрочной перспективе потери от перерегистрации действительно будут.
Однако по мере развития бизнеса самозанятые, скорее всего, будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае, по словам эксперта, нет необходимости вводить запрет на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.
При этом директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида заявил, что разработчики проекта о самозанятых понимали, что многие индивидуальные предприниматели без наемных работников воспользуются этой опцией.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев уверен, что в краткосрочной перспективе потери от перерегистрации действительно будут.
Однако по мере развития бизнеса самозанятые, скорее всего, будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае, по словам эксперта, нет необходимости вводить запрет на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.
173