В Липецкую область вернутся дожди

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием холодного атмосферного фронта с волнами — повсеместно пройдут ливневые дожди с грозами и кратковременным усилением ветра.

14 апреля регион будет находиться в тылу циклона, дожди пройдут лишь местами. Температура существенно понизится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 апреля - 11-14 градусов тепла, что в на 6-8 градусов выше климатической нормы, 13 апреля — 7-11 градусов тепла, что на 1-4 градуса выше климатической нормы, 414 апреля — 4-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы, днем также пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер восточный, 4-9 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем составит от 15 до 20 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.



День 12 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +22 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 13 градусов мороза.



