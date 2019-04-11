Происшествия

сегодня, 17:42

Еще одна пропавшая без вести пенсионерка найдена мертвой

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#пропавшие без вести
Еще одна пропавшая без вести пенсионерка найдена мертвой

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в Липецкой области найдена мертвой 83-летняя  Александра Некрасова.

Ее поиски велись с 25 октября прошлого года, когда Александра Некрасова ушла из дома в селе Тербуныи перестала давать о себе знать. 

Напомним, что сегодня стало известно о гибели 82-летней Валентины Хрипунковой, пропавшей в Липецке 2 апреля. Тело пенсионерки нашли полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" в селе Крутое Тамбовской области. Как выяснилось, в день исчезновения пенсионерка направилась в Тамбовскую область, чтобы навестить родственницу.
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#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Сырский Рудник

26 минут назад
Всем нам так пожить!!!!!!!!!!
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