Происшествия
сегодня, 17:42
Еще одна пропавшая без вести пенсионерка найдена мертвой
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Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", в Липецкой области найдена мертвой 83-летняя Александра Некрасова.
Ее поиски велись с 25 октября прошлого года, когда Александра Некрасова ушла из дома в селе Тербуныи перестала давать о себе знать.
Напомним, что сегодня стало известно о гибели 82-летней Валентины Хрипунковой, пропавшей в Липецке 2 апреля. Тело пенсионерки нашли полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" в селе Крутое Тамбовской области. Как выяснилось, в день исчезновения пенсионерка направилась в Тамбовскую область, чтобы навестить родственницу.
Напомним, что сегодня стало известно о гибели 82-летней Валентины Хрипунковой, пропавшей в Липецке 2 апреля. Тело пенсионерки нашли полицейские и волонтеры отряда "Лиза Алерт" в селе Крутое Тамбовской области. Как выяснилось, в день исчезновения пенсионерка направилась в Тамбовскую область, чтобы навестить родственницу.
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Сырский Рудник