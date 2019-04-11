Происшествия

48 минут назад

Липчанина задержали на железной дороге с синтетическим наркотиком

331
#наркотики
Липчанина задержали на железной дороге с синтетическим наркотиком

Липецкой транспортной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу  в отношении местного жителя о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.  

Как сообщает Липецкая транспортная прокуратура, в ноябре 2018 года ранее судимый мужчина был задержан сотрудником полиции за совершение административного правонарушения и доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции. В ходе личного досмотра у него нашли синтетическое наркотическое средство. 

С учетом позиции государственного обвинения суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ  (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). 

Учитывая, что преступление было совершено в период испытательного срока, осужденному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда не вступил в законную силу. 
331
#наркотики

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полицейские установили личность сгоревшего на вагоне мужчины
#несчастный случай
3
Полицейские установили личность сгоревшего на вагоне мужчины

сегодня, 16:32

Происшествия
В столкновении под селом Капитанщино погиб человек
#авария
4
В столкновении под селом Капитанщино погиб человек

сегодня, 16:15

Происшествия
Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение
#благоустройство
15
Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение

сегодня, 16:10

Происшествия
Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе
#пропавшие без вести
3
Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе

сегодня, 15:19

Происшествия
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды
#Авария #ДТП
10
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды

сегодня, 14:35

Происшествия
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»
#грабеж
19
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

сегодня, 13:52

Происшествия