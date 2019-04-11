Липчанина задержали на железной дороге с синтетическим наркотиком

Липецкой транспортной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Как сообщает Липецкая транспортная прокуратура, в ноябре 2018 года ранее судимый мужчина был задержан сотрудником полиции за совершение административного правонарушения и доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции. В ходе личного досмотра у него нашли синтетическое наркотическое средство.



С учетом позиции государственного обвинения суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).



Учитывая, что преступление было совершено в период испытательного срока, осужденному по совокупности приговоров назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда не вступил в законную силу.

