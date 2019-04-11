Происшествия
сегодня, 16:32
Полицейские установили личность сгоревшего на вагоне мужчины
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Погибшему было 24 года.
Сотрудники Елецкого линейного отдела УМВД на транспорте установили личность мужчины, который сегодня ночью погиб в Липецке на крыше товарного вагона. От высоковольтного разряда его тело почти полностью сгорело.
Как рассказали GOROD48 в линейном отделе, смертельный удар током получил 24-летний липчанин. Зачем он забрался на крышу вагона пока не известно.
Как рассказали GOROD48 в линейном отделе, смертельный удар током получил 24-летний липчанин. Зачем он забрался на крышу вагона пока не известно.
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Якунин
Александр Баранов
Местный
Орбит