Происшествия

сегодня, 16:32

Полицейские установили личность сгоревшего на вагоне мужчины

3 2156
#несчастный случай
Полицейские установили личность сгоревшего на вагоне мужчины

Погибшему было 24 года.

Сотрудники Елецкого линейного отдела УМВД на транспорте установили личность мужчины, который сегодня ночью погиб в Липецке на крыше товарного вагона. От высоковольтного разряда его тело почти полностью сгорело.

Как рассказали GOROD48 в линейном отделе, смертельный удар током получил 24-летний липчанин. Зачем он забрался на крышу вагона пока не известно.
3 2156
#несчастный случай

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Якунин

43 секунды назад
Он только уволился
ответить

Александр Баранов

20 минут назад
Установили, и кто он?
ответить

Местный

41 минуту назад
Animal planet, обязательно надо выкладывать. Люди словами не понимают какую опасность несёт то или иное явление. А тут наглядно. Коснулся высоковольтного кабеля - получи кучку пепла. Ещё нужно показывать трупов после ДТП, мне кажется будет эффективным методом борьбы с нарушениями ПДД
ответить

Орбит

48 минут назад
кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель...
ответить

Еще в рубрике

Липчанина задержали на железной дороге с синтетическим наркотиком
#наркотики
Липчанина задержали на железной дороге с синтетическим наркотиком

49 минут назад

Происшествия
В столкновении под селом Капитанщино погиб человек
#авария
4
В столкновении под селом Капитанщино погиб человек

сегодня, 16:15

Происшествия
Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение
#благоустройство
15
Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение

сегодня, 16:10

Происшествия
Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе
#пропавшие без вести
3
Пропавшая в Липецкое пенсионерка найдена мертвой в соседнем регионе

сегодня, 15:19

Происшествия
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды
#Авария #ДТП
10
Накуролесивший в Липецке водитель будет лишён прав дважды

сегодня, 14:35

Происшествия
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»
#грабеж
19
Байкера сбросили с мотоцикла и угнали его «коня»

сегодня, 13:52

Происшествия