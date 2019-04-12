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«ЭкоПром-Липецк»: собираем пластик отдельно.

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#ЭкоПром-Липецк
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«ЭкоПром-Липецк»: собираем пластик отдельно.

В ноябре 2018 года в Липецке региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» установил первую партию желтых сетчатых контейнеров для сбора пластика.

Все вторичное сырье забирается отдельной машиной и направляется на переработку на Тверской завод вторичных полимеров.

«Приятно отметить, что многие липчане понимают важность разделения отходов и просят установить контейнеры в их дворы. Жителей также волнует дальнейший путь отсортированного пластика. Мы с уверенностью сообщаем, что из желтых контейнеров с надписью «ЭкоПром-Липецк» вторсырье забирает специальная машина. Она даже выглядит иначе, чем мусоровозы для смешанных отходов. Собранный раздельно пластик отправляется на вторичную переработку.

картинка для проекта - раздельный сбор.jpg

Сейчас в городе установлено порядка 200 контейнеров, до конца года мы планируем установить еще 500,» - сообщила PR-менеджер компании Зиганчина Ольга.

"PR"

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#ЭкоПром-Липецк
2

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