Юный форвард «Металлурга» сделал «дубль» на поле одной из ведущих российских спортшкол (ФОТО)

Молодежь "красно-черных" готовиться к официальным играм.

Дублеры «Металлурга», которые готовятся к сезону в третьем дивизионе, нанесли визит в Москву, где сыграли на «Арене Чертаново» с представителями одной из ведущих российских футбольных школ.

Против команды Дмитрия Бугакова на поле вышли ребята «Чертаново» 2002 г.р. Матч изобиловал голами, забитыми и не забитыми пенальти, и завершился победой хозяев – 3:2.

Перед самым уходом команд на перерыв 18-летний форвард липчан Илья Глебов поразил ворота «Чертаново», сравняв счет – 1:1.

Во втором тайме москвичи получили право на два 11-метровых, которые реализовали и вышли вперед – 3:2. Глебов отыграл один мяч ударом со штрафного, и мог сделать «хет-трик», но не реализовал пенальти.







Глебов сражается за верховой мяч.



Несмотря на поражение, липецкая «молодежка» оставила приятное впечатление в столице. Всего через три недели дублерам основного «Металлурга» предстоят первые официальные матчи первенства Союза федераций футбола «Центр» (бывшая «Ассоциация Черноземья»). В 1-м туре липчане 2 мая на своем домашнем стадионе «Сокол» примут «Спартак» из Россоши (Воронежская область), а во 2-м туре 5 мая их ждет ответственное областное «дерби» в Ельце.

«Чертаново» - знаменитая футбольная школа, поставляющая игроков во все юношеские сборные России. Своими воспитанниками главная команда «Чертаново» умудряется выступать в ФНЛ и сейчас идет на высоком 6-м месте. Дубль чертановцев играет во втором дивизионе, занимая последнее, 13-е место, в группе «Запад». При этом это самая молодая команда в российском профессиональном футболе, ее костяк составляют ребята 16—18 лет.







«Чертаново-2002» тренируют два бывших футболиста «Металлурга» Денис Первушин (воспитанник ЦСКА, выступал в нашей команде в 1998 году) и Владимир Скоков (экс-хавбек столичного «Динамо», помогал «сталеварам» выходить в первый дивизион в 2008 году).

Фото пресс-службы спортшколы «Чертаново».