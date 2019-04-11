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Усадебное наследие региона получит вторую жизнь
10 апреля в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с заместителями министра культуры Николаем Овсиенко и Ольгой Яриловой.
Предполагается, что благодаря пилотному проекту в Липецкой области будет отреставрирован ряд усадеб. Рассматриваются такие объекты, как усадьба в селе Репец, комплекс в селе Пальна-Михайловка, усадьбы в селе Полибино и деревне Шаталовка. Проект позволит не только сохранить культурное наследие Липецкой области, но и повысит туристический потенциал региона, обеспечит развитие сельских территорий через малый и средний бизнес. Ожидается, что реализация мероприятий начнется в 2020 году.
Буревестник
Липчанин
В полибино
Рикитави
Домохозяйка