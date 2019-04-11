Усадебное наследие региона получит вторую жизнь

10 апреля в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с заместителями министра культуры Николаем Овсиенко и Ольгой Яриловой.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, участники встречи обсудили перспективы государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта "Культура" в Липецкой области на примере усадебных комплексов, расположенных в регионе.



Предполагается, что благодаря пилотному проекту в Липецкой области будет отреставрирован ряд усадеб. Рассматриваются такие объекты, как усадьба в селе Репец, комплекс в селе Пальна-Михайловка, усадьбы в селе Полибино и деревне Шаталовка. Проект позволит не только сохранить культурное наследие Липецкой области, но и повысит туристический потенциал региона, обеспечит развитие сельских территорий через малый и средний бизнес. Ожидается, что реализация мероприятий начнется в 2020 году.

