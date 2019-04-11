Культура

сегодня, 16:21

Усадебное наследие региона получит вторую жизнь

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#реставрация усадеб
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Усадебное наследие региона получит вторую жизнь

10 апреля в Министерстве культуры Российской Федерации состоялась рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с заместителями министра культуры Николаем Овсиенко и Ольгой Яриловой.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, участники встречи обсудили перспективы государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта "Культура" в Липецкой области на примере усадебных комплексов, расположенных в регионе.

Предполагается, что благодаря пилотному проекту в Липецкой области будет отреставрирован ряд усадеб. Рассматриваются такие объекты, как усадьба в селе Репец, комплекс в селе Пальна-Михайловка, усадьбы в селе Полибино и деревне Шаталовка. Проект позволит не только сохранить культурное наследие Липецкой области, но и повысит туристический потенциал региона, обеспечит развитие сельских территорий через малый и средний бизнес. Ожидается, что реализация мероприятий начнется в 2020 году.
5 536
#реставрация усадеб
1

Комментарии (5)

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Буревестник

10 минут назад
Там уже спасать нечего. Всё развалилось
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Липчанин

18 минут назад
Спасибо. Помнить историю важно для всех.
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В полибино

52 минуты назад
Такое добро пропадает. Устроить музей с залами и гостиницами для свадеб. Ресторан для туристов и прочие. В скорняково хорошо у них получилось. Но полибино это самая красивая усадьба области,
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Рикитави

56 минут назад
Сколько денег будут выделять, готов подписаться и отреставрировать.
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Домохозяйка

59 минут назад
и это правильно!!!!!!!!!!!!!!! молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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