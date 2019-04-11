сегодня, 16:18
В Липецкой области раскрыто разбойное нападение на почтальона
В дежурную часть полиции 10 апреля поступило сообщение о том, что в одном из сел Долгоруковского района совершено нападение на сотрудника одного из отделений связи.
Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был задержан подозреваемый, который пытался скрыться на своем автомобиле. Им оказался 30-летний ранее судимый за тяжкие преступления житель Долгоруковского района. Полицейскими установлено, что задержанный в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками полиции изъято ружье и похищенные деньги.
Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Леха
нквд
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