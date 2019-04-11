Общество

сегодня, 16:18

В Липецкой области раскрыто разбойное нападение на почтальона

3 681
#разбой
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В Липецкой области раскрыто разбойное нападение на почтальона

В дежурную часть полиции 10 апреля поступило сообщение о том, что в одном из сел Долгоруковского района совершено нападение на сотрудника одного из отделений связи.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, при прибытии сотрудников полиции на место совершения преступления, стало известно, что на 43-летнюю почтальона напал мужчина. Со слов потерпевшей, злоумышленник произвел два выстрела в воздух из охотничьего ружья, и похитил у нее 10 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был задержан подозреваемый, который пытался скрыться на своем автомобиле. Им оказался 30-летний ранее судимый за тяжкие преступления житель Долгоруковского района. Полицейскими установлено, что задержанный в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции изъято ружье и похищенные деньги.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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#разбой
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Комментарии (3)

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Леха

11 минут назад
И зачем задерживать !в США таких отбросов просто стреляют и получают премии
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нквд

39 минут назад
Синерылых не надо брать в плен . только зачистка освободит общество
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ттт

46 минут назад
через 10 лет есть шанс встретить в темном переулке 40 летнего ранее судимого
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