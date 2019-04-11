В Липецкой области раскрыто разбойное нападение на почтальона

В дежурную часть полиции 10 апреля поступило сообщение о том, что в одном из сел Долгоруковского района совершено нападение на сотрудника одного из отделений связи.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, при прибытии сотрудников полиции на место совершения преступления, стало известно, что на 43-летнюю почтальона напал мужчина. Со слов потерпевшей, злоумышленник произвел два выстрела в воздух из охотничьего ружья, и похитил у нее 10 000 рублей.



Сотрудниками уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС был задержан подозреваемый, который пытался скрыться на своем автомобиле. Им оказался 30-летний ранее судимый за тяжкие преступления житель Долгоруковского района. Полицейскими установлено, что задержанный в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.



Сотрудниками полиции изъято ружье и похищенные деньги.



Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

