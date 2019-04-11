Предолимпийский сезон липецкие гребцы начали с побед

Первый старт в Ростове-на-Дону принес липчанам «золото» и «бронзу».

Сезон у представителей академической гребли открыли соревнования на Кубок федерации гребного спорта России в Ростове-на-Дону.

Первый старт-2019 собрал более 200 участников из 16 регионов страны – такой «кворум» сопоставим с чемпионатом России. Липецкие гребцы не остались без наград. Медаль высшей пробы завоевали в гонках «двоек» без рулевого Юрий Пшеничников (на фото) и Алексей Кияшко. Они опередили 23 экипажа и финишировали в финале с лучшим временем – 6 минут 49,85 секунды.

У девушек до 23-х лет наша Елена Шапурова вместе с напарницей из другого города заняла 3-е место в гонках «двоек» - 7:32,16.

Гребцов ждет очень напряженный сезон, который включит в себя три этапа Кубка мира (10-12 мая в болгарском Пловдиве; 21-23 июня в польской Познани; 12-14 июля в голландском Роттердаме), а также чемпионат мира 24 августа – 1 сентября в австрийском Линце, где будет разыграна основная часть путевок на Олимпийские Игры-2020.

Фото topsport48.ru