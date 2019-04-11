Общество

24 минуты назад

Внесены изменения в автобусный маршрут №359

3 429
#транспорт
Внесены изменения в автобусный маршрут №359

Городской департамент транспорта сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения с 15 апреля  вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 359 «28 микрорайон - пл. Петра Великого».

Согласно новому расписанию, движение автобусов маршрута № 359 по схеме через Петровский рынок будет осуществляться со среды по воскресенье с начала работы автобусов на линии.

Время отправления транспортных средств по маршруту № 359 от конечных остановочных пунктов с 15.04.2019 будет размещено на официальном сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru, официальном сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru.

3 429
#транспорт

Комментарии (3)

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Александр Гребенько

1 минуту назад
Я как то ехал со своим молодым человеком этим маршрутом....Ощущения ужасные!!!Водителя охамели как дрова везут, меня мой партнер хотел чмокнуть , этот хамло гнал по ямам не тормозя ,в результате мы сильно стукнулись головами, я разбил губу ....Достаточно вспомнить раньше мой прищемленный палец.....Романтика была убита этой поездкой...(((
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наталья

4 минуты назад
еще было бы не плохо сделать остановку на повороте с Фрунзе и обратно
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Горожанин

18 минут назад
Этими графиками только людей путают
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