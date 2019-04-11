24 минуты назад
Внесены изменения в автобусный маршрут №359
Городской департамент транспорта сообщает, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения с 15 апреля вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 359 «28 микрорайон - пл. Петра Великого».
Время отправления транспортных средств по маршруту № 359 от конечных остановочных пунктов с 15.04.2019 будет размещено на официальном сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru, официальном сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru.
Александр Гребенько
наталья
Горожанин