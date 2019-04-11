Для призывников, солдат и их родителей открыта «горячая линия»

В военной прокуратуре Тамбовского гарнизона Западного военного округа с 1 апреля 2019 года возобновлена работа «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие заинтересованные граждане, в том числе представители средств массовой информации, могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как лично, так и по телефону. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушении законодательства.



Военная прокуратура Тамбовского гарнизона: 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 45. Телефон: (4752) 72-11-72. Прокурорский участок: 398016, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 15, тел. (4742) 78-20-46.



Военная прокуратура Тамбовского гарнизона Западного военного округа продолжает работу по надзорному сопровождению призывных мероприятий. Внимание уделяется всем этапам призыва, включая прибытие в военные комиссариаты, оборудование пунктов призыва, условия перемещения призывников к местам службы.



Кроме того, под контролем вопросы размещения призывников, обеспечения их питанием, обмундированием, их медицинскому сопровождению, а также соблюдению прав на льготы и иные социальные гарантии.



Главная задача военных прокуроров - помогать новобранцам адаптироваться в воинских коллективах. С этой целью, каждому призывнику перед отбытием на службу выдается памятка-вкладыш с краткой информацией о правах и обязанностях военнослужащего, другими полезными сведениями, в том числе с телефонами и электронными адресами военных прокуратур.



