Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?

Сколько человек увидят возросшие пенсии в своих кошельках?



Какие еще выплаты увеличились в апреле?



Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области - Татьяной Нацкиной.

