Общество
46 минут назад
Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?
Сколько человек увидят возросшие пенсии в своих кошельках?
Какие еще выплаты увеличились в апреле?
Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области - Татьяной Нацкиной.
Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области - Татьяной Нацкиной.
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