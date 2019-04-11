Общество

46 минут назад

Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?

344
#пенсии #Пенсионный фонд #Точка зрения
Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?

Сколько человек увидят возросшие пенсии в своих кошельках? 

Какие еще выплаты увеличились в апреле?

Об этом говорим в программе «Точка зрения» с заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Липецкой области - Татьяной Нацкиной.
344
#пенсии #Пенсионный фонд #Точка зрения

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Внесены изменения в автобусный маршрут №359
#транспорт
3
Внесены изменения в автобусный маршрут №359

24 минуты назад

Общество
Для призывников, солдат и их родителей открыта «горячая линия»
#призыв
1
Для призывников, солдат и их родителей открыта «горячая линия»

32 минуты назад

Общество
0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник
#медицина
4
0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник

40 минут назад

Общество
Автохамы с вызовом паркуют машины даже напротив мэрии! (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
13
Автохамы с вызовом паркуют машины даже напротив мэрии! (ФОТО)

52 минуты назад

Общество
300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер
#лес #лесные пожары
13
300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер

сегодня, 14:41

Общество
В Задонске бастуют водители муниципальных маршрутов
#забастовка
12
В Задонске бастуют водители муниципальных маршрутов

сегодня, 13:50

Общество