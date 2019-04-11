300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер

Сотрудники структурных подразделений администраций города и региона, общественных организаций, управления МЧС, всего около 300 человек, сегодня восстанавливали лес у Силикатных озер, погибший в пожарах 2010 года.

- Из 317 гектаров деревьев, утраченных тогда, на данном участке восстановлено около 250, - рассказал директор городского лесничества Евгений Аверин. - Сегодня на заранее распаханной территории в 6 гектаров появятся порядка 30 тысяч саженцев молодых сосен. Таким образом, до полного восстановления участка остается посадить примерно 40 гектаров.



- Берем меч Колесова, вертикально вставляем в грунт, отводим – дело нехитрое, - утверждает участница мероприятия, а по совместительству сотрудница липецкого лесничества Светлана Федорова. – Но есть один небольшой секрет. Чтобы дерево прижилось, сажать его нужно с хорошими мыслями и добрым сердцем.



Ее мысль продолжила исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина, которая, несмотря на плотный график, нашла время внести личный вклад в озеленение территории областного центра.



- Участвовать – это быть частью. Только когда наш труд превратится в благоустроенные дворы и парки, зашумит лесами там, где до этого были лишь обгоревшие головешки, тогда мы начнем по-настоящему беречь то, что нас окружает, восхищаться красотой, которую сами создали, - убеждена Евгения Уваркина.



В этом году Липецкая область в седьмой раз присоединилась к проведению «Всероссийского дня посадки леса». За это время на территории региона появилось свыше 21 тысячи гектаров лесов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



фото пресс-службы администрации Липецка.

