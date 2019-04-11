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300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер

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#лес #лесные пожары
300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер

Сотрудники структурных подразделений администраций города и региона, общественных организаций, управления МЧС, всего около 300 человек, сегодня восстанавливали лес у Силикатных озер, погибший в пожарах 2010 года.  

- Из 317 гектаров деревьев, утраченных тогда, на данном участке восстановлено около 250, - рассказал директор городского лесничества Евгений Аверин. - Сегодня на заранее распаханной территории в 6 гектаров появятся порядка 30 тысяч саженцев молодых сосен. Таким образом, до полного восстановления участка остается посадить примерно 40 гектаров.  

- Берем меч Колесова, вертикально вставляем в грунт, отводим – дело нехитрое, - утверждает участница мероприятия, а по совместительству сотрудница липецкого лесничества Светлана Федорова. – Но есть один небольшой секрет. Чтобы дерево прижилось, сажать его нужно с хорошими мыслями и добрым сердцем.  

Ее мысль продолжила исполняющая обязанности главы Липецка Евгения Уваркина, которая, несмотря на плотный график, нашла время внести личный вклад в озеленение территории областного центра.  

- Участвовать – это быть частью. Только когда наш труд превратится в благоустроенные дворы и парки, зашумит лесами там, где до этого были лишь обгоревшие головешки, тогда мы начнем по-настоящему беречь то, что нас окружает, восхищаться красотой, которую сами создали, - убеждена Евгения Уваркина.  

В этом году Липецкая область в седьмой раз присоединилась к проведению «Всероссийского дня посадки леса». За это время на территории региона появилось свыше 21 тысячи гектаров лесов, сообщает пресс-служба администрации Липецка. 

фото пресс-службы администрации Липецка.
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#лес #лесные пожары

Комментарии (13)

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В МЭРИИ НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

5 минут назад
Прибежала на фотоссесию
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Сергей Михалков

17 минут назад
тюльпан, вы офигели чель . там рейтинга не подымеш
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Сергей Михалков

19 минут назад
в нашем деле главное РЕКЛАМА
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Сергей Михалков

20 минут назад
хоть с дороги бы ушла (согласен туфельки мешают) ПИИИИИИИИИАААААРР . 1-Елачка АААА ТРУДОООООВ
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Нина

22 минуты назад
Такая рожа, Не, то гиалуронка и прочие "уколы красоты".... *рукалицо*
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300

44 минуты назад
Спартанцев. Молодцы!
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тюльпан

44 минуты назад
большая просьба озелените 28 микрорайон возле домов
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Такая рожа

56 минут назад
Клещь чтоль укусил?
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Юрьевна

59 минут назад
Молодец, одобряю, своим примером.
ответить

Молодца

59 минут назад
Продолжайте! Делать то, что умеете
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